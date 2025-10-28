قیمت لحظه‌ ای Sakai Vault امروز برابر است با 0.03210055 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت SAKAI به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت SAKAI را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Sakai Vault امروز برابر است با 0.03210055 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت SAKAI به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت SAKAI را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

$0.03209017
-2.40%1D
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند.
نمودار قیمت لحظه ای Sakai Vault (SAKAI)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 14:14:14 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Sakai Vault (SAKAI) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.03178778
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.03290405
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.03178778
$ 0.03290405
$ 12.21
$ 0.02819608
-0.03%

-2.41%

-5.39%

-5.39%

قیمت لحظه‌ ای Sakai Vault (SAKAI) برابر است با $0.03210055. در 24 ساعت گذشته، SAKAI در بازه قیمتی حداقل $ 0.03178778 تا حداکثر $ 0.03290405 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته SAKAI برابر با $ 12.21 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.02819608 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، SAKAI در یک ساعت گذشته -0.03%، در 24 ساعت گذشته -2.41% و در 7 روز گذشته -5.39% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Sakai Vault (SAKAI)

$ 115.43K
--
$ 256.97K
3.59M
8,000,000.0
ارزش بازار فعلی Sakai Vault برابر است با $ 115.43K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش SAKAI برابر است با 3.59M، و عرضه کل آن 8000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 256.97K است.

تاریخچه قیمت Sakai Vault (SAKAI) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Sakai Vault به USD به میزان $ -0.00079317457492398 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Sakai Vault به USD به میزان $ +0.0025769358 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Sakai Vault به USD به میزان $ -0.0000279659 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Sakai Vault به USD به میزان $ -0.006515612156642465 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.00079317457492398-2.41%
30 روز$ +0.0025769358+8.03%
60 روز$ -0.0000279659-0.08%
90 روز$ -0.006515612156642465-16.87%

Sakai VaultSAKAI چیست

Sakai Vault is a new decentralized exchange platform that provides fast and secure transactions at low fees. Its perpetual exchange feature enables traders to engage in futures trading without expiration dates, while its AI-powered trading strategies offer an informed and profitable trading experience.

With its support for multiple blockchain networks, deflationary token models, and focus on scalability and user experience, Sakai Vault is at the forefront of DeFi 2.0. It aims to provide an accessible and user-friendly ecosystem for decentralized finance, unlocking new use cases and bringing the benefits of blockchain technology to a wider audience.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت Sakai Vault (USD)

ارزش Sakai Vault (SAKAI) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Sakai Vault (SAKAI) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Sakai Vault را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Sakai Vault را بررسی کنید!

SAKAI به ارزهای محلی

توکنومیکس Sakai Vault (SAKAI)

درک، توکنومیکس Sakai Vault (SAKAI) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده SAKAI بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Sakai Vault (SAKAI)

امروز Sakai Vault (SAKAI) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای SAKAI به واحد USD برابر است با 0.03210055 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی SAKAI نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی SAKAI نسبت به USD برابر است با $ 0.03210055. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Sakai Vault چقدر است؟
ارزش بازار SAKAI برابر است با $ 115.43K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش SAKAI چقدر است؟
عرضه در گردش SAKAI برابر است با 3.59M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت SAKAI چقدر بوده است؟
SAKAI به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 12.21 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت SAKAI در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
SAKAI به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.02819608 USD رسید.
حجم معاملات SAKAI چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای SAKAI برابر است با -- USD.
آیا SAKAI در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد SAKAI در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت SAKAI مراجعه کنید.
به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Sakai Vault (SAKAI)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

