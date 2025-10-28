Sakai VaultSAKAI چیست

Sakai Vault is a new decentralized exchange platform that provides fast and secure transactions at low fees. Its perpetual exchange feature enables traders to engage in futures trading without expiration dates, while its AI-powered trading strategies offer an informed and profitable trading experience. With its support for multiple blockchain networks, deflationary token models, and focus on scalability and user experience, Sakai Vault is at the forefront of DeFi 2.0. It aims to provide an accessible and user-friendly ecosystem for decentralized finance, unlocking new use cases and bringing the benefits of blockchain technology to a wider audience.

SAKAI به ارزهای محلی

توکنومیکس Sakai Vault (SAKAI)

درک، توکنومیکس Sakai Vault (SAKAI) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده SAKAI بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Sakai Vault (SAKAI) امروز Sakai Vault (SAKAI) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای SAKAI به واحد USD برابر است با 0.03210055 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی SAKAI نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.03210055 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی SAKAI نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Sakai Vault چقدر است؟ ارزش بازار SAKAI برابر است با $ 115.43K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش SAKAI چقدر است؟ عرضه در گردش SAKAI برابر است با 3.59M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت SAKAI چقدر بوده است؟ SAKAI به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 12.21 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت SAKAI در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ SAKAI به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.02819608 USD رسید. حجم معاملات SAKAI چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای SAKAI برابر است با -- USD . آیا SAKAI در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد SAKAI در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت SAKAI مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Sakai Vault (SAKAI)