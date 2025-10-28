poop auraPOOP چیست

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع poop aura (POOP) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت poop aura (USD)

ارزش poop aura (POOP) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از poop aura (POOP) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت poop aura را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت poop aura را بررسی کنید!

POOP به ارزهای محلی

توکنومیکس poop aura (POOP)

درک، توکنومیکس poop aura (POOP) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده POOP بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره poop aura (POOP) امروز poop aura (POOP) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای POOP به واحد USD برابر است با 0.00049364 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی POOP نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00049364 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی POOP نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار poop aura چقدر است؟ ارزش بازار POOP برابر است با $ 493.50K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش POOP چقدر است؟ عرضه در گردش POOP برابر است با 999.72M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت POOP چقدر بوده است؟ POOP به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00305409 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت POOP در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ POOP به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00023506 USD رسید. حجم معاملات POOP چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای POOP برابر است با -- USD . آیا POOP در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد POOP در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت POOP مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به poop aura (POOP)