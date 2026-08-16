قیمت امروز Polly Penguin

قیمت لحظه‌ ای Polly Penguin (POLLY) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 8.18% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی POLLY به USD برابر با $ 0 برای هر POLLY می‌ باشد.

توکن Polly Penguin در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 30,310 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.95M POLLY می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، POLLY در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00161563 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز POLLY طی یک ساعت گذشته به میزان -0.02% و در هفت روز اخیر به میزان -0.01% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Polly Penguin (POLLY)

ارزش بازار $ 30.31K$ 30.31K $ 30.31K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 30.31K$ 30.31K $ 30.31K سرمایه در گردش 999.95M 999.95M 999.95M عرضه کل 999,946,447.981292 999,946,447.981292 999,946,447.981292

ارزش بازار فعلی Polly Penguin برابر است با $ 30.31K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش POLLY برابر است با 999.95M، و عرضه کل آن 999946447.981292 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 30.31K است.