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برترین توکن‌ های توکن‌های بازده نقدینگی Midas بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش توکن‌های بازده نقدینگی Midas را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Midas mTBILL
Midas mTBILL
MTBILL
$ 1.069
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 66.26M
--
2
Midas Fasanara Global
Midas Fasanara Global
MGLOBAL
$ 1.011
0.00%
0.00%
0.00%
$ 60.51M
--
3
Midas Fasanara Global Open
Midas Fasanara Global Open
MGLO
$ 1
0.00%
--
0.00%
$ 40.28M
--
4
Midas mHYPER
Midas mHYPER
MHYPER
$ 1.12
0.00%
0.00%
0.00%
$ 38.42M
--
5
Midas Hyperithm BTC
Midas Hyperithm BTC
MHYPERBTC
$ 64,569
+0.02%
+0.00%
-2.95%
$ 35.91M
--
6
Midas M1 USD Market Neutral
Midas M1 USD Market Neutral
MM1-USD
$ 1.023
0.00%
0.00%
0.00%
$ 26.19M
--
7
Midas Wellington Income Opportunities
Midas Wellington Income Opportunities
MWIN
$ 130,504
0.00%
0.00%
+0.03%
$ 14.74M
--
8
Midas Re7 Ethereum
Midas Re7 Ethereum
MRE7ETH
$ 1,896.06
+0.03%
+0.00%
-1.83%
$ 9.08M
--
9
Midas mRe7YIELD
Midas mRe7YIELD
MRE7YIELD
$ 1.074
0.00%
0.00%
0.00%
$ 8.18M
--
10
Midas mAPOLLO
Midas mAPOLLO
MAPOLLO
$ 1.11
0.00%
0.00%
0.00%
$ 7.70M
--
11
Midas Rockaway Market Neutral
Midas Rockaway Market Neutral
MROX
$ 1.14
0.00%
0.00%
0.00%
$ 6.68M
--
12
Midas mBASIS
Midas mBASIS
MBASIS
$ 1.21
0.00%
0.00%
0.00%
$ 5.09M
--
13
Midas msyrupUSDp
Midas msyrupUSDp
MSYRUPUSDP
$ 1.061
0.00%
0.00%
0.00%
$ 3.50M
--
14
Midas mMEV
Midas mMEV
MMEV
$ 1.14
0.00%
0.00%
0.00%
$ 3.37M
--
15
Midas mEDGE
Midas mEDGE
MEDGE
$ 1.14
0.00%
0.00%
+0.88%
$ 2.24M
--
16
Midas mBTC
Midas mBTC
MBTC
$ 65,089
+0.01%
+0.00%
-2.99%
$ 1.31M
--
17
Midas mRe7BTC
Midas mRe7BTC
MRE7BTC
$ 62,771
+0.05%
+0.00%
-3.23%
$ 609.76K
--

سوالات متداول

توکن‌ های توکن‌های بازده نقدینگی Midas چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های توکن‌های بازده نقدینگی Midas به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 17 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $330.10M می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن توکن‌های بازده نقدینگی Midas چیست؟
در میان توکن‌ های دسته توکن‌های بازده نقدینگی Midas که در MEXC رصد می‌شوند، توکن MHYPERBTC با ثبت تغییر قیمتی 0.00% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن توکن‌های بازده نقدینگی Midas در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 17 توکن از دسته توکن‌های بازده نقدینگی Midas را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص توکن‌های بازده نقدینگی Midas می‌توان به MTBILL, MGLOBAL, MGLO اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته توکن‌های بازده نقدینگی Midas چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های توکن‌های بازده نقدینگی Midas در حال حاضر حدود $330.10M برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش توکن‌های بازده نقدینگی Midas، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.