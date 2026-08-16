قیمت امروز MBD Financials

قیمت لحظه‌ ای MBD Financials (MBD) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی MBD به USD برابر با $ 0 برای هر MBD می‌ باشد.

توکن MBD Financials در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 12,554.18 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 25.95B MBD می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، MBD در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.01405084 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز MBD طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار MBD Financials (MBD)

ارزش بازار $ 12.55K$ 12.55K $ 12.55K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 15.18K$ 15.18K $ 15.18K سرمایه در گردش 25.95B 25.95B 25.95B عرضه کل 40,000,000,000.0 40,000,000,000.0 40,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی MBD Financials برابر است با $ 12.55K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش MBD برابر است با 25.95B، و عرضه کل آن 40000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 15.18K است.