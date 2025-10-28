قیمت لحظه‌ ای Marvin The Robot امروز برابر است با 0.00526147 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت MARVIN به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت MARVIN را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Marvin The Robot امروز برابر است با 0.00526147 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت MARVIN به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت MARVIN را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

قیمت Marvin The Robot (MARVIN)

قیمت لحظه‌ ای 1 MARVIN به USD:

$0.00526175
$0.00526175
-2.40%1D
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Marvin The Robot (MARVIN)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:59:46 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Marvin The Robot (MARVIN) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.00524359
$ 0.00524359
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.00541368
$ 0.00541368
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.00524359
$ 0.00524359

$ 0.00541368
$ 0.00541368

$ 0.00637845
$ 0.00637845

$ 0.00493127
$ 0.00493127

-0.13%

-2.53%

+2.95%

+2.95%

قیمت لحظه‌ ای Marvin The Robot (MARVIN) برابر است با $0.00526147. در 24 ساعت گذشته، MARVIN در بازه قیمتی حداقل $ 0.00524359 تا حداکثر $ 0.00541368 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته MARVIN برابر با $ 0.00637845 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00493127 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، MARVIN در یک ساعت گذشته -0.13%، در 24 ساعت گذشته -2.53% و در 7 روز گذشته +2.95% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Marvin The Robot (MARVIN)

$ 41.82K
$ 41.82K

--
--

$ 49.84K
$ 49.84K

7.95M
7.95M

9,472,220.0
9,472,220.0

ارزش بازار فعلی Marvin The Robot برابر است با $ 41.82K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش MARVIN برابر است با 7.95M، و عرضه کل آن 9472220.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 49.84K است.

تاریخچه قیمت Marvin The Robot (MARVIN) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Marvin The Robot به USD به میزان $ -0.000137020107941952 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Marvin The Robot به USD به میزان $ -0.0001471696 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Marvin The Robot به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Marvin The Robot به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.000137020107941952-2.53%
30 روز$ -0.0001471696-2.79%
60 روز$ 0--
90 روز$ 0--

Marvin The RobotMARVIN چیست

Memecoin based on a robot character named Marvin. He is depressed, grumpy, and has some attitude. Deep down he has a good mechanical heart though, and is just looking to find some purpose and meaning in this thing we call life. What started off as just a simple memecoin idea has now evolved into a real presence as a bot in Telegram. With over 120 channels using Marvin the bot for engagement and special features.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Marvin The Robot (MARVIN)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Marvin The Robot (USD)

ارزش Marvin The Robot (MARVIN) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Marvin The Robot (MARVIN) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Marvin The Robot را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Marvin The Robot را بررسی کنید!

MARVIN به ارزهای محلی

توکنومیکس Marvin The Robot (MARVIN)

درک، توکنومیکس Marvin The Robot (MARVIN) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده MARVIN بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Marvin The Robot (MARVIN)

امروز Marvin The Robot (MARVIN) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای MARVIN به واحد USD برابر است با 0.00526147 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی MARVIN نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی MARVIN نسبت به USD برابر است با $ 0.00526147. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Marvin The Robot چقدر است؟
ارزش بازار MARVIN برابر است با $ 41.82K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش MARVIN چقدر است؟
عرضه در گردش MARVIN برابر است با 7.95M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت MARVIN چقدر بوده است؟
MARVIN به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00637845 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت MARVIN در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
MARVIN به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00493127 USD رسید.
حجم معاملات MARVIN چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای MARVIN برابر است با -- USD.
آیا MARVIN در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد MARVIN در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت MARVIN مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:59:46 (UTC+8)

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

