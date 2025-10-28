Marvin The RobotMARVIN چیست

Memecoin based on a robot character named Marvin. He is depressed, grumpy, and has some attitude. Deep down he has a good mechanical heart though, and is just looking to find some purpose and meaning in this thing we call life. What started off as just a simple memecoin idea has now evolved into a real presence as a bot in Telegram. With over 120 channels using Marvin the bot for engagement and special features. Memecoin based on a robot character named Marvin. He is depressed, grumpy, and has some attitude. Deep down he has a good mechanical heart though, and is just looking to find some purpose and meaning in this thing we call life. What started off as just a simple memecoin idea has now evolved into a real presence as a bot in Telegram. With over 120 channels using Marvin the bot for engagement and special features.

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Marvin The Robot (MARVIN) امروز Marvin The Robot (MARVIN) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای MARVIN به واحد USD برابر است با 0.00526147 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی MARVIN نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00526147 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی MARVIN نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Marvin The Robot چقدر است؟ ارزش بازار MARVIN برابر است با $ 41.82K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش MARVIN چقدر است؟ عرضه در گردش MARVIN برابر است با 7.95M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت MARVIN چقدر بوده است؟ MARVIN به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00637845 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت MARVIN در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ MARVIN به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00493127 USD رسید. حجم معاملات MARVIN چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای MARVIN برابر است با -- USD . آیا MARVIN در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد MARVIN در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت MARVIN مراجعه کنید.

