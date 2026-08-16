قیمت امروز LOL Land

قیمت لحظه‌ ای LOL Land (LOL) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی LOL به USD برابر با $ 0 برای هر LOL می‌ باشد.

توکن LOL Land در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 121,338 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.21B LOL می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، LOL در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00125156 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز LOL طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار LOL Land (LOL)

ارزش بازار $ 121.34K$ 121.34K $ 121.34K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 121.34K$ 121.34K $ 121.34K سرمایه در گردش 1.21B 1.21B 1.21B عرضه کل 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی LOL Land برابر است با $ 121.34K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش LOL برابر است با 1.21B، و عرضه کل آن 5000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 121.34K است.