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برترین توکن‌ های اکوسیستم Abstract بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش اکوسیستم Abstract را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.571
-0.15%
+7.03%
+14.54%
$ 6.28B
$ 88.16K
2
Pudgy Penguins
Pudgy Penguins
PENGU
$ 0.006034
-0.17%
-0.17%
-10.09%
$ 378.67M
$ 17.05M
3
Gate Wrapped BTC
Gate Wrapped BTC
GTBTC
$ 63,239
-0.01%
+0.00%
-3.16%
$ 218.91M
$ 64.44K
4
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 0.99984
-0.01%
-0.00%
-0.02%
$ 113.40M
$ 1.38M
5
Stargate Bridged USDC
Stargate Bridged USDC
USDC.E
$ 0.998956
-0.20%
0.00%
-0.10%
$ 33.97M
$ 2.69M
6
Rekt
Rekt
REKTCOIN
$ 0.00000009899
0.00%
+0.19%
-8.51%
$ 27.90M
$ 33.65B
7
Wrapped FRAX
Wrapped FRAX
WFRAX
$ 0.287743
-0.08%
+0.02%
-10.51%
$ 15.52M
$ 68.85K
8
Yield Guild Games
Yield Guild Games
YGG
$ 0.02021
-0.30%
+0.75%
-0.35%
$ 15.32M
$ 2.79M
9
Orderly Network
Orderly Network
ORDER
$ 0.0295
0.00%
+5.71%
+0.68%
$ 11.53M
$ 2.81M
10
Allo
Allo
RWA
$ 0.001147
+0.09%
-1.03%
-0.35%
$ 2.07M
$ 44.80M
11
BlockchainSpace
BlockchainSpace
GUILD
$ 0.00247286
-0.17%
0.00%
-12.66%
$ 1.13M
$ 1.48
12
Abster
Abster
ABSTER
$ 0.00095258
-0.32%
-0.03%
-28.48%
$ 943.51K
$ 6.63
13
Froth
Froth
FROTH
$ 0.00092089
0.00%
+0.00%
-4.98%
$ 901.40K
$ 1.31
14
God The Dog
God The Dog
GOD
$ 0.00044924
-0.09%
-0.04%
-25.13%
$ 445.38K
$ 964.97
15
Bigcoin
Bigcoin
BIG
$ 0.02115359
-0.38%
+0.03%
-17.12%
$ 210.78K
$ 190.10
16
Polly
Polly
POLLY
$ 0.00020022
-0.30%
+0.01%
-16.88%
$ 200.22K
$ 106.48
17
Abstract Liquid Staked ETH
Abstract Liquid Staked ETH
ABSETH
$ 1,926.32
-0.35%
0.00%
-2.58%
$ 168.12K
$ 471.44
18
KONA
KONA
KONA
$ 8.05
-0.25%
+0.05%
+15.49%
$ 139.09K
$ 477.13
19
RETSBA
RETSBA
RETSBA
$ 0.000156
-0.24%
0.00%
-15.12%
$ 127.73K
$ 104.34
20
LOL Land
LOL Land
LOL
$ 2.427E-5
0.00%
-0.30%
0.00%
$ 121.34K
--
21
SMOL
SMOL
SMOL
$ 0.00012897
+0.48%
+0.02%
-1.13%
$ 108.71K
$ 13.35
22
CHAD Token
CHAD Token
CHAD
$ 2.084E-5
0.00%
+4.20%
+11.15%
$ 104.20K
--
23
GRIND
GRIND
GRIND
$ 1.25E-6
0.00%
-0.80%
-5.30%
$ 97.22K
--
24
Aborean
Aborean
ABX
$ 0.00029332
-0.57%
-0.06%
-23.03%
$ 89.51K
$ 1.16K
25
Noot Noot
Noot Noot
NOOT
$ 8.284E-5
+0.15%
+1.70%
-1.33%
$ 82.84K
--
26
Absters Girl
Absters Girl
ABBY
$ 5.817E-5
0.00%
+1.10%
+1.22%
$ 57.87K
--
27
Chengu
Chengu
CHENGU
$ 4.717E-5
0.00%
+0.20%
-1.79%
$ 46.75K
--
28
UWU 69
UWU 69
UWU69
$ 4.692E-5
0.00%
+16.30%
-10.83%
$ 46.50K
--
29
BORNE
BORNE
BORNE
$ 0.00106215
+0.01%
-0.02%
-12.68%
$ 43.51K
$ 61.95
30
gBLUE
gBLUE
GBLUE
$ 2.47
+0.82%
+0.01%
-6.44%
$ 36.68K
$ 334.73
31
GALAXIS Token
GALAXIS Token
GALAXIS
$ 2.123E-5
0.00%
-0.60%
-6.43%
$ 36.02K
--
32
Plan Bee
Plan Bee
PLANB
$ 2.862E-5
+0.14%
-4.10%
-4.79%
$ 28.34K
--
33
Thank You Abstract God
Thank You Abstract God
TYAG
$ 2.692E-5
0.00%
-0.90%
-0.30%
$ 26.68K
--
34
Boost
Boost
BOOST
$ 3.207E-5
0.00%
+8.80%
-13.16%
$ 19.84K
--
35
Gugo
Gugo
GUGO
$ 1.948E-5
+0.10%
-0.30%
-11.09%
$ 19.29K
--
36
Peengu
Peengu
PEENGU
$ 1.927E-5
0.00%
+0.10%
-10.41%
$ 19.00K
--
37
Grow
Grow
$GROW
$ 1.58085E-7
0.00%
-3.30%
0.00%
$ 15.81K
--
38
ABSCHAD
ABSCHAD
CHAD
$ 1.564E-5
0.00%
-0.60%
-22.27%
$ 15.52K
--
39
We Will Huddle
We Will Huddle
HUDDLE
$ 1.086E-5
0.00%
-4.00%
-4.40%
$ 10.77K
--
40
Yup
Yup
YUP
$ 1.037E-5
0.00%
+0.90%
0.00%
$ 10.27K
--

سوالات متداول

توکن‌ های اکوسیستم Abstract چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های اکوسیستم Abstract به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 40 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $7.11B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن اکوسیستم Abstract چیست؟
در میان توکن‌ های دسته اکوسیستم Abstract که در MEXC رصد می‌شوند، توکن UWU69 با ثبت تغییر قیمتی 16.30% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن اکوسیستم Abstract در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 40 توکن از دسته اکوسیستم Abstract را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص اکوسیستم Abstract می‌توان به LINK, PENGU, GTBTC اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته اکوسیستم Abstract چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های اکوسیستم Abstract در حال حاضر حدود $7.11B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش اکوسیستم Abstract، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.