خرید ارز دیجیتالبازارهااسپاتفیوچرزSNDKپس اندازمرکز رویدادمرکز جوایز
بیشتر
جشنواره 1,000,000 دلاری TradFi
ثبت نام

برترین توکن‌ های توکن کاربردی بازی بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش توکن کاربردی بازی را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Axie Infinity
Axie Infinity
AXS
$ 0.8727
+0.02%
-1.62%
-3.63%
$ 151.33M
$ 64.58K
2
ApeCoin
ApeCoin
APE
$ 0.1235
+0.49%
+0.08%
-6.93%
$ 123.50M
$ 881.35K
3
$ 0.03997
+0.38%
+0.43%
-4.26%
$ 117.65M
$ 1.43M
4
BabyDogeCoin
BabyDogeCoin
BABYDOGE
$ 0.0000000003274
-0.15%
+0.40%
-6.24%
$ 58.70M
$ 232.45T
5
PlaysOut
PlaysOut
PLAY
$ 0.03672
-0.14%
+3.37%
-1.39%
$ 28.36M
$ 2.63M
6
SKALE
SKALE
SKL
$ 0.003441
-0.23%
+0.88%
-6.56%
$ 21.33M
$ 22.15M
7
Smooth Love Potion
Smooth Love Potion
SLP
$ 0.0005298
-0.37%
-2.55%
-4.84%
$ 19.43M
$ 107.89M
8
Gama Token
Gama Token
GAMA
$ 0.181779
0.00%
0.00%
-3.71%
$ 18.18M
$ 362.54
9
Pixels
Pixels
PIXEL
$ 0.004809
+2.02%
+3.12%
+4.59%
$ 16.57M
$ 18.74M
10
Echelon Prime
Echelon Prime
PRIME
$ 0.23897
-0.16%
+0.03%
-3.79%
$ 14.93M
$ 393.17K
11
My Neighbor Alice
My Neighbor Alice
ALICE
$ 0.12473
+0.38%
-14.07%
+2.89%
$ 12.39M
$ 2.02M
12
SWEAT
SWEAT
SWEAT
$ 0.00034386
+0.48%
-0.01%
-2.91%
$ 4.60M
$ 19.81K
13
Metahero
Metahero
HERO
$ 0.00045632
-0.04%
+0.02%
+1.46%
$ 4.56M
$ 287.58
14
Splintershards
Splintershards
SPS
$ 0.00336504
-0.06%
0.00%
+8.81%
$ 4.47M
$ 1.70K
15
Star Atlas
Star Atlas
ATLAS
$ 0.000121
0.00%
-3.20%
-9.02%
$ 3.01M
$ 3.72M
16
PX
PX
PX
$ 0.0119
0.00%
+1.71%
-8.46%
$ 2.33M
$ 691.60K
17
Aavegotchi
Aavegotchi
GHST
$ 0.04240763
+0.01%
-0.00%
-4.38%
$ 2.24M
$ 4.72K
18
$ 368.49
+0.06%
-0.19%
+0.82%
$ 2.02M
$ 152.34
19
Freya Protocol
Freya Protocol
FREYA
$ 0.00334895
0.00%
--
-6.02%
$ 1.84M
$ 3.92K
20
Cornucopias
Cornucopias
COPI
$ 0.00173945
-0.09%
-0.01%
-7.87%
$ 1.80M
$ 94.57
21
Aurory
Aurory
AURY
$ 0.01752604
0.00%
-0.00%
+13.16%
$ 1.64M
$ 107.51
22
My Lovely Planet
My Lovely Planet
MLC
$ 0.01175
-0.17%
-2.57%
+5.00%
$ 1.24M
$ 558.16K
23
Seraph
Seraph
SERAPH
$ 0.00349219
-0.08%
+0.01%
+1.29%
$ 1.11M
$ 170.10K
24
StarLink
StarLink
STARL
$ 1.10824E-7
-0.06%
+0.40%
-2.88%
$ 1.11M
--
25
STEPN Green Satoshi Token on Solana
STEPN Green Satoshi Token on Solana
GST-SOL
$ 0.00095416
-0.47%
-0.01%
-3.39%
$ 1.11M
$ 13.31K
26
Crown by Third Time Games
Crown by Third Time Games
CROWN
$ 0.0043166
+1.20%
-0.11%
+88.12%
$ 1.08M
$ 11.24K
27
Guild of Guardians
Guild of Guardians
GOG
$ 0.00112302
0.00%
-0.00%
-3.60%
$ 985.13K
$ 1.71K
28
Reality Metaverse
Reality Metaverse
RMV
$ 0.00339
+0.28%
+24.14%
-5.26%
$ 899.62K
$ 6.70M
29
Shrapnel
Shrapnel
SHRAP
$ 0.00029792
0.00%
+0.01%
-1.90%
$ 865.10K
$ 59.04
30
Voxies
Voxies
VOXEL
$ 0.00280124
0.00%
-0.01%
-6.72%
$ 838.33K
$ 80.32K
31
KOMPETE
KOMPETE
KOMPETE
$ 0.00086103
+0.06%
-0.06%
-2.73%
$ 732.34K
$ 121.46
32
Altered State Machine
Altered State Machine
ASTO
$ 0.0025081
0.00%
--
-0.16%
$ 726.04K
$ 6.18
33
UFO Gaming
UFO Gaming
UFO
$ 2.7074E-8
-0.06%
+0.50%
-2.84%
$ 697.35K
--
34
DeFi Kingdoms
DeFi Kingdoms
JEWEL
$ 0.00545523
0.00%
-0.02%
-9.06%
$ 614.24K
$ 180.54
35
Katana Inu
Katana Inu
KATA
$ 0.00001524
+0.13%
-0.33%
-4.59%
$ 566.57K
$ 1.43B
36
Game Meteor Coin
Game Meteor Coin
GMTO
$ 2.767E-5
0.00%
+1.80%
-2.84%
$ 561.08K
--
37
Moon Tropica
Moon Tropica
CAH
$ 0.196298
0.00%
--
-9.12%
$ 550.70K
$ 373.03
38
EDOM
EDOM
EDOM
$ 6.835E-5
0.00%
0.00%
0.00%
$ 549.50K
--
39
RavenQuest
RavenQuest
QUEST
$ 0.00144451
-0.01%
-0.00%
-6.74%
$ 539.72K
$ 1.49K
40
Super Champs
Super Champs
CHAMP
$ 0.00051002
+0.05%
+0.00%
+44.26%
$ 488.35K
$ 99.58
41
QORPO
QORPO
QORPO
$ 0.000743
+1.20%
-1.17%
+6.61%
$ 473.02K
$ 15.17M
42
END
END
END
$ 0.00298736
0.00%
--
-2.95%
$ 388.88K
$ 22.46
43
Deputy Dawgs
Deputy Dawgs
DDAWGS
$ 9.91389E-7
-0.06%
+0.20%
-3.75%
$ 310.30K
--
44
zkRace
zkRace
ZERC
$ 0.00256222
0.00%
+0.01%
-4.49%
$ 307.46K
$ 261.80
45
FERMA
FERMA
FERMA
$ 0.02532399
+0.11%
+0.00%
-3.01%
$ 278.56K
$ 35.79K
46
STEPN Green Satoshi Token on BSC
STEPN Green Satoshi Token on BSC
GST-BSC
$ 0.0011279
-0.05%
-0.01%
-5.36%
$ 239.35K
$ 5.09
47
DICE
DICE
$DICE
$ 0.00078737
+0.11%
+0.02%
+11.99%
$ 234.58K
$ 1.56K
48
Ridotto
Ridotto
RDT
$ 0.0008983
0.00%
--
-2.32%
$ 230.45K
$ 2.64
49
SolForge Fusion
SolForge Fusion
SFG
$ 0.00938405
+0.10%
-0.01%
-10.33%
$ 211.65K
$ 14.54
50
Forgotten Playland
Forgotten Playland
FP
$ 4.578E-5
0.00%
+0.90%
0.00%
$ 186.61K
--

سوالات متداول

توکن‌ های توکن کاربردی بازی چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های توکن کاربردی بازی به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 90 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $631.23M می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن توکن کاربردی بازی چیست؟
در میان توکن‌ های دسته توکن کاربردی بازی که در MEXC رصد می‌شوند، توکن RMV با ثبت تغییر قیمتی 24.14% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن توکن کاربردی بازی در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 90 توکن از دسته توکن کاربردی بازی را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص توکن کاربردی بازی می‌توان به AXS, APE, SAND اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته توکن کاربردی بازی چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های توکن کاربردی بازی در حال حاضر حدود $631.23M برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش توکن کاربردی بازی، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.