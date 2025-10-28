KardiaChainKAI چیست

KAI Network is a next-generation blockchain designed to turn AI breakthroughs into on-chain value. It enables developers, content creators, prompt engineers, and researchers to earn $KAI by discovering novel techniques—such as prompts, workflows, model exploits, or parameter optimizations—and minting them as digital assets. These discoveries become NFTs (called DCVRs) that generate royalties and can be licensed or traded across the ecosystem. Whether you're building tools, running agents, or just experimenting with AI, KAI lets you capture the value of your creativity—directly, transparently, and on-chain.

پیش‌ بینی قیمت KardiaChain (USD)

ارزش KardiaChain (KAI) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از KardiaChain (KAI) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت KardiaChain را بررسی کنید.

KAI به ارزهای محلی

توکنومیکس KardiaChain (KAI)

درک، توکنومیکس KardiaChain (KAI) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده KAI بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره KardiaChain (KAI) امروز KardiaChain (KAI) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای KAI به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی KAI نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی KAI نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار KardiaChain چقدر است؟ ارزش بازار KAI برابر است با $ 1.34M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش KAI چقدر است؟ عرضه در گردش KAI برابر است با 4.78B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت KAI چقدر بوده است؟ KAI به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.160205 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت KAI در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ KAI به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات KAI چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای KAI برابر است با -- USD . آیا KAI در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد KAI در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت KAI مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به KardiaChain (KAI)