Hello there, Welcome to the first $HOLY on Solana. An angel bunny who loves carrots🥕 Welcome to the Wonderful World of Holy🪐✨ The first Official Launchpad Partner of Smart Pocket which is open to everyone 🌟 --- CA: BSXFKLVsyrYckSF4SGXu9DRfMb3Fos7tRF9zMXgRCUsP Launchpad: @smapocke Official Website: https://holycoin.world Swap: https://smapocke.app/meme-pad/BSXFKLVsyrYckSF4SGXu9DRfMb3Fos7tRF9zMXgRCUsP

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت Holy Coin (USD)

ارزش Holy Coin (HOLY) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Holy Coin (HOLY) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Holy Coin را بررسی کنید.

درک، توکنومیکس Holy Coin (HOLY) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده HOLY بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Holy Coin (HOLY) امروز Holy Coin (HOLY) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای HOLY به واحد USD برابر است با 0.00084415 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی HOLY نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00084415 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی HOLY نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Holy Coin چقدر است؟ ارزش بازار HOLY برابر است با $ 840.34K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش HOLY چقدر است؟ عرضه در گردش HOLY برابر است با 999.96M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت HOLY چقدر بوده است؟ HOLY به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.01553962 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت HOLY در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ HOLY به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00004415 USD رسید. حجم معاملات HOLY چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای HOLY برابر است با -- USD . آیا HOLY در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد HOLY در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت HOLY مراجعه کنید.

