قیمت لحظه‌ ای Holy Coin امروز برابر است با 0.00084415 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت HOLY به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت HOLY را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Holy Coin امروز برابر است با 0.00084415 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت HOLY به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت HOLY را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره HOLY

اطلاعات قیمت HOLY

وب‌سایت رسمی HOLY

توکنومیکس HOLY

پیش‌بینی قیمت HOLY

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو Holy Coin

قیمت Holy Coin (HOLY)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 HOLY به USD:

$0.00084415
$0.00084415$0.00084415
+0.50%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Holy Coin (HOLY)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:48:25 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Holy Coin (HOLY) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.00079773
$ 0.00079773$ 0.00079773
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.00086444
$ 0.00086444$ 0.00086444
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.00079773
$ 0.00079773$ 0.00079773

$ 0.00086444
$ 0.00086444$ 0.00086444

$ 0.01553962
$ 0.01553962$ 0.01553962

$ 0.00004415
$ 0.00004415$ 0.00004415

+0.77%

+0.57%

-27.78%

-27.78%

قیمت لحظه‌ ای Holy Coin (HOLY) برابر است با $0.00084415. در 24 ساعت گذشته، HOLY در بازه قیمتی حداقل $ 0.00079773 تا حداکثر $ 0.00086444 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته HOLY برابر با $ 0.01553962 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00004415 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، HOLY در یک ساعت گذشته +0.77%، در 24 ساعت گذشته +0.57% و در 7 روز گذشته -27.78% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Holy Coin (HOLY)

$ 840.34K
$ 840.34K$ 840.34K

--
----

$ 840.34K
$ 840.34K$ 840.34K

999.96M
999.96M 999.96M

999,959,419.533402
999,959,419.533402 999,959,419.533402

ارزش بازار فعلی Holy Coin برابر است با $ 840.34K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش HOLY برابر است با 999.96M، و عرضه کل آن 999959419.533402 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 840.34K است.

تاریخچه قیمت Holy Coin (HOLY) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Holy Coin به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Holy Coin به USD به میزان $ -0.0004614940 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Holy Coin به USD به میزان $ +0.0096670574 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Holy Coin به USD به میزان $ +0.000795958338106172106 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0+0.57%
30 روز$ -0.0004614940-54.66%
60 روز$ +0.0096670574+1,145.18%
90 روز$ +0.000795958338106172106+1,651.65%

Holy CoinHOLY چیست

Hello there, Welcome to the first $HOLY on Solana. An angel bunny who loves carrots🥕 Welcome to the Wonderful World of Holy🪐✨ The first Official Launchpad Partner of Smart Pocket which is open to everyone 🌟

CA: BSXFKLVsyrYckSF4SGXu9DRfMb3Fos7tRF9zMXgRCUsP

Launchpad: @smapocke Official Website: https://holycoin.world Swap: https://smapocke.app/meme-pad/BSXFKLVsyrYckSF4SGXu9DRfMb3Fos7tRF9zMXgRCUsP

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Holy Coin (HOLY)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Holy Coin (USD)

ارزش Holy Coin (HOLY) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Holy Coin (HOLY) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Holy Coin را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Holy Coin را بررسی کنید!

HOLY به ارزهای محلی

توکنومیکس Holy Coin (HOLY)

درک، توکنومیکس Holy Coin (HOLY) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده HOLY بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Holy Coin (HOLY)

امروز Holy Coin (HOLY) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای HOLY به واحد USD برابر است با 0.00084415 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی HOLY نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی HOLY نسبت به USD برابر است با $ 0.00084415. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Holy Coin چقدر است؟
ارزش بازار HOLY برابر است با $ 840.34K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش HOLY چقدر است؟
عرضه در گردش HOLY برابر است با 999.96M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت HOLY چقدر بوده است؟
HOLY به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.01553962 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت HOLY در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
HOLY به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00004415 USD رسید.
حجم معاملات HOLY چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای HOLY برابر است با -- USD.
آیا HOLY در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد HOLY در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت HOLY مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:48:25 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Holy Coin (HOLY)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

محبوب ترین ها

محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,969.18
$113,969.18$113,969.18

-0.87%

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,102.25
$4,102.25$4,102.25

-1.69%

لوگو PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.05409
$0.05409$0.05409

-2.90%

لوگو Solana

Solana

SOL

$201.59
$201.59$201.59

+0.73%

لوگو ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$4.1352
$4.1352$4.1352

-20.26%

بیشترین حجم

ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,102.25
$4,102.25$4,102.25

-1.69%

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,969.18
$113,969.18$113,969.18

-0.87%

لوگو Solana

Solana

SOL

$201.59
$201.59$201.59

+0.73%

لوگو XRP

XRP

XRP

$2.6300
$2.6300$2.6300

-1.17%

لوگو Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,141.05
$1,141.05$1,141.05

-0.22%

به تازگی اضافه شده

ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند

لوگو Molesmash

Molesmash

MOLE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Ostrich

Ostrich

RICH

$0.000
$0.000$0.000

0.00%

لوگو ADLUNAM INC

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Rome

Rome

ROME

$0.001095
$0.001095$0.001095

+82.50%

بیشترین رشدها

بیشترین رشدهای ارز دیجیتال امروز

لوگو CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000001414
$0.0000000000000001414$0.0000000000000001414

+1,197.24%

لوگو Semantic Layer

Semantic Layer

42

$0.1625
$0.1625$0.1625

+225.00%

لوگو SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.04584
$0.04584$0.04584

+129.20%

لوگو OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000246
$0.0000000000246$0.0000000000246

+141.17%

لوگو Open Loot

Open Loot

OL

$0.03717
$0.03717$0.03717

+99.62%