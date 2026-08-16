قیمت امروز Gimo Staked 0G

قیمت لحظه‌ ای Gimo Staked 0G (ST0G) در حال حاضر برابر با $ 0.221306 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ST0G به USD برابر با $ 0.221306 برای هر ST0G می‌ باشد.

توکن Gimo Staked 0G در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 3,166,317 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 14.30M ST0G می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ST0G در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 3.34 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.220286 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ST0G طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.29 رسیده است.

اطلاعات بازار Gimo Staked 0G (ST0G)

ارزش بازار $ 3.17M$ 3.17M $ 3.17M حجم (24 ساعته) $ 1.29$ 1.29 $ 1.29 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 3.17M$ 3.17M $ 3.17M سرمایه در گردش 14.30M 14.30M 14.30M عرضه کل 14,295,487.96259052 14,295,487.96259052 14,295,487.96259052

ارزش بازار فعلی Gimo Staked 0G برابر است با $ 3.17M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.29. عرضه در گردش ST0G برابر است با 14.30M، و عرضه کل آن 14295487.96259052 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 3.17M است.