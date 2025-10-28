قیمت لحظه‌ ای Dosa the Demon امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت DOSA به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت DOSA را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Dosa the Demon امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت DOSA به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت DOSA را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

قیمت Dosa the Demon (DOSA)

قیمت لحظه‌ ای 1 DOSA به USD:

$0.00086802
$0.00086802$0.00086802
+35.80%1D
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Dosa the Demon (DOSA)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:39:51 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Dosa the Demon (DOSA) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0
$ 0$ 0
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0
$ 0$ 0
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00220213
$ 0.00220213$ 0.00220213

$ 0
$ 0$ 0

+1.21%

+35.83%

+28.94%

+28.94%

قیمت لحظه‌ ای Dosa the Demon (DOSA) برابر است با --. در 24 ساعت گذشته، DOSA در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته DOSA برابر با $ 0.00220213 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، DOSA در یک ساعت گذشته +1.21%، در 24 ساعت گذشته +35.83% و در 7 روز گذشته +28.94% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Dosa the Demon (DOSA)

$ 848.51K
$ 848.51K$ 848.51K

--
----

$ 848.51K
$ 848.51K$ 848.51K

980.00M
980.00M 980.00M

980,000,000.0
980,000,000.0 980,000,000.0

ارزش بازار فعلی Dosa the Demon برابر است با $ 848.51K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش DOSA برابر است با 980.00M، و عرضه کل آن 980000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 848.51K است.

تاریخچه قیمت Dosa the Demon (DOSA) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Dosa the Demon به USD به میزان $ +0.00022904 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Dosa the Demon به USD به میزان $ 0 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Dosa the Demon به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Dosa the Demon به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ +0.00022904+35.83%
30 روز$ 0+18.55%
60 روز$ 0-42.23%
90 روز$ 0--

Dosa the DemonDOSA چیست

$DOSA is a culture-first memecoin launched on the Hedera network. It was born not from utility promises or roadmaps, but from a desire to build a symbol, one rooted in art, identity, chaos, and rebellion. In a world of AI-generated garbage, derivative clones, and soulless crypto projects, DOSA stands out by doing less and meaning more.

The project draws its strength from three core pillars: handcrafted art, unpredictable lore, and community-driven chaos. Every visual element of DOSA is hand-drawn by a small, tight-knit collective of anonymous artists. The aesthetic leans into the demonic, the twisted, and the surreal reflecting not just the coin, but the emotional state of the degen world it lives in. This isn’t just branding, it’s ritual.

DOSA intentionally avoids the typical Web3 playbook. There’s no roadmap. No Discord. No roadmap tweets promising the same overused utility ideas. Instead, DOSA plays with the idea of possession through memes, through story fragments, and through cult-like alignment with its holders. Owning DOSA is less about what it gives you, and more about what it says about you: you're in on the joke, and part of something bigger, even if that something is unhinged.

The community surrounding DOSA doesn’t behave like a typical crypto fanbase. It acts more like a digital cult united by memes, chaos, and an unspoken understanding of the art. DOSA was never meant to be “just another token.” It was created to be felt.

While many tokens attempt to shoehorn in utility or utility theater, DOSA leans fully into what makes memecoins powerful, culture, storytelling, and energy. It has quickly become one of the most recognizable and respected meme tokens on Hedera, known for its unmatched content, mysterious drops, and an unwavering commitment to doing things differently.

At its core, DOSA is about showing that in Web3, vibes are utility. That strong narrative, distinct art, and cultural resonance can outperform half-baked products. DOSA is a signal. A manifestation. A demon you don’t just hold, you submit to.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Dosa the Demon (DOSA)

پیش‌ بینی قیمت Dosa the Demon (USD)

ارزش Dosa the Demon (DOSA) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Dosa the Demon (DOSA) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Dosa the Demon را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Dosa the Demon را بررسی کنید!

DOSA به ارزهای محلی

توکنومیکس Dosa the Demon (DOSA)

درک، توکنومیکس Dosa the Demon (DOSA) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده DOSA بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Dosa the Demon (DOSA)

امروز Dosa the Demon (DOSA) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای DOSA به واحد USD برابر است با 0 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی DOSA نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی DOSA نسبت به USD برابر است با $ 0. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Dosa the Demon چقدر است؟
ارزش بازار DOSA برابر است با $ 848.51K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش DOSA چقدر است؟
عرضه در گردش DOSA برابر است با 980.00M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت DOSA چقدر بوده است؟
DOSA به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00220213 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت DOSA در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
DOSA به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید.
حجم معاملات DOSA چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای DOSA برابر است با -- USD.
آیا DOSA در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد DOSA در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت DOSA مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:39:51 (UTC+8)

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

