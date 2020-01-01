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برترین توکن‌ های اکوسیستم Hedera بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش اکوسیستم Hedera را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00095
0.00%
+0.01%
+0.03%
$ 74.87B
$ 30.92M
2
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,179.75
+0.04%
+0.37%
-2.96%
$ 7.35B
$ 1.24
3
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.568
-0.16%
+6.85%
+15.26%
$ 6.28B
$ 90.67K
4
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0.998843
0.00%
0.00%
-0.01%
$ 4.06B
$ 52.92M
5
Hedera
Hedera
HBAR
$ 0.06555
-0.06%
+0.55%
-5.12%
$ 2.85B
$ 1.03M
6
FINS
FINS
FINS
$ 0.04066664
0.00%
--
0.00%
$ 34.35M
$ 42.64K
7
Stargate Bridged WETH
Stargate Bridged WETH
WETH
$ 1,881.07
+0.13%
+0.00%
-1.74%
$ 13.81M
$ 113.85K
8
XSGD
XSGD
XSGD
$ 0.781411
0.00%
0.00%
-0.19%
$ 11.93M
$ 184.47K
9
SaucerSwap
SaucerSwap
SAUCE
$ 0.01219
0.00%
0.00%
-6.95%
$ 11.05M
--
10
Australian Digital Dollar
Australian Digital Dollar
AUDD
$ 0.7051
+21.72%
-0.00%
-0.49%
$ 5.34M
$ 1.47K
11
HubSuite
HubSuite
HSUITE
$ 7.65E-5
0.00%
-4.50%
+1.45%
$ 1.71M
--
12
HAI
HAI
HAI
$ 0.001726
+0.06%
+3.72%
+23.04%
$ 1.44M
$ 13.18M
13
Karate Combat
Karate Combat
KARATE
$ 1.67E-5
0.00%
-0.10%
-5.38%
$ 1.11M
--
14
Bonzo Finance
Bonzo Finance
BONZO
$ 0.00788565
-0.05%
+0.01%
-6.26%
$ 1.08M
$ 808.68
15
STEAM
STEAM
STEAM
$ 0.00214689
-0.29%
+0.01%
-10.19%
$ 597.43K
$ 105.24
16
GRELF
GRELF
GRELF
$ 0.071598
0.00%
+0.00%
-6.01%
$ 477.32K
$ 2.05
17
xBONZO
xBONZO
XBONZO
$ 0.00854952
-0.32%
+0.00%
-6.76%
$ 327.52K
$ 1.95
18
xPACK
xPACK
XPACK
$ 0.00169925
-10.23%
--
-64.27%
$ 228.99K
$ 147.48
19
Hedera Swiss Franc
Hedera Swiss Franc
HCHF
$ 1.3
0.00%
-0.00%
-1.52%
$ 181.41K
$ 19.68
20
HeadStarter
HeadStarter
HST
$ 0.0009282
0.00%
--
-4.65%
$ 174.88K
$ 1.65
21
Dosa the Demon
Dosa the Demon
DOSA
$ 0.00015319
0.00%
-0.00%
-13.22%
$ 150.13K
$ 273.73
22
Kabila
Kabila
KBL
$ 0.00064697
+0.01%
+0.01%
-4.36%
$ 147.69K
$ 14.67
23
Bull
Bull
BULL
$ 0.0001346
+0.67%
-14.53%
-7.36%
$ 135.89K
$ 382.48M
24
GCoin
GCoin
GC
$ 0.0007224
0.00%
+0.01%
+8.52%
$ 72.24K
$ 10.33
25
DINO
DINO
DINO
$ 6.405E-5
0.00%
+1.00%
-4.72%
$ 62.77K
--
26
SMACKM
SMACKM
SMACKM
$ 6.853E-5
0.00%
-14.80%
-2.60%
$ 55.90K
--
27
Meme Millionaires
Meme Millionaires
MFM
$ 6.91E-5
0.00%
-34.50%
-36.15%
$ 54.66K
--
28
Calaxy
Calaxy
CLXY
$ 0.00055214
-0.30%
+0.01%
-8.28%
$ 50.86K
$ 52.95
29
Jeeteroo
Jeeteroo
JEET
$ 9.149E-5
0.00%
+1.00%
-5.73%
$ 35.09K
--
30
Sauce Inu
Sauce Inu
SAUCEINU
$ 3.23749E-7
0.00%
-1.80%
-17.58%
$ 32.38K
--
31
HBARbarian
HBARbarian
HBARBARIAN
$ 2.76E-6
0.00%
-2.50%
-5.48%
$ 27.56K
--
32
dovu
dovu
DOVU
$ 0.0020366
0.00%
-1.44%
-1.48%
--
$ 12.29K
33
Wolf Pack
Wolf Pack
PACK
$ 0.0014
-5.33%
-48.53%
--
--
$ 26.08M
34
Intuition
Intuition
TRUST
$ 0.05006
+0.28%
+1.35%
-6.37%
--
$ 1.34M

سوالات متداول

توکن‌ های اکوسیستم Hedera چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های اکوسیستم Hedera به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 34 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $95.50B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن اکوسیستم Hedera چیست؟
در میان توکن‌ های دسته اکوسیستم Hedera که در MEXC رصد می‌شوند، توکن LINK با ثبت تغییر قیمتی 6.85% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن اکوسیستم Hedera در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 34 توکن از دسته اکوسیستم Hedera را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص اکوسیستم Hedera می‌توان به USDC, WBTC, LINK اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته اکوسیستم Hedera چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های اکوسیستم Hedera در حال حاضر حدود $95.50B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش اکوسیستم Hedera، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.