قیمت امروز Dolos The Bully

قیمت لحظه‌ ای Dolos The Bully (BULLY) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.12% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BULLY به USD برابر با $ 0 برای هر BULLY می‌ باشد.

توکن Dolos The Bully در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 144,830 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 960.43M BULLY می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BULLY در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.260741 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BULLY طی یک ساعت گذشته به میزان -0.06% و در هفت روز اخیر به میزان -3.24% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 136.41 رسیده است.

اطلاعات بازار Dolos The Bully (BULLY)

ارزش بازار $ 144.83K$ 144.83K $ 144.83K حجم (24 ساعته) $ 136.41$ 136.41 $ 136.41 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 144.83K$ 144.83K $ 144.83K سرمایه در گردش 960.43M 960.43M 960.43M عرضه کل 960,431,460.363195 960,431,460.363195 960,431,460.363195

ارزش بازار فعلی Dolos The Bully برابر است با $ 144.83K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 136.41. عرضه در گردش BULLY برابر است با 960.43M، و عرضه کل آن 960431460.363195 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 144.83K است.