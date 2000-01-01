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برترین توکن‌ های DeFAI بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش DeFAI را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
MemeCore
MemeCore
M
$ 1.11914
+0.30%
+0.38%
-0.80%
$ 1.46B
$ 60.19K
2
Velvet
Velvet
VELVET
$ 0.82647
+0.26%
-14.23%
+92.49%
$ 365.36M
$ 3.18M
3
Ribbita by Virtuals
Ribbita by Virtuals
TIBBIR
$ 0.17812
+0.97%
+0.80%
+67.72%
$ 177.10M
$ 1.87M
4
Derive
Derive
DRV
$ 0.09235
-0.02%
-0.09%
-5.15%
$ 68.28M
$ 576.50K
5
FLOW
FLOW
FLOW
$ 0.03064
-0.10%
+0.26%
+4.64%
$ 51.51M
$ 1.84M
6
Sentism
Sentism
SENTIS
$ 0.22217
-0.22%
-0.32%
+2.45%
$ 43.49M
$ 153.53K
7
Threshold
Threshold
T
$ 0.003396
+0.03%
+0.83%
-7.34%
$ 37.87M
$ 16.04M
8
Smart Blockchain
Smart Blockchain
SMART
$ 0.004763
+1.06%
+1.25%
+11.19%
$ 32.06M
$ 23.89M
9
Cortex
Cortex
CX
$ 0.01907966
+0.11%
+0.02%
-2.14%
$ 28.64M
$ 63.02K
10
Gensyn
Gensyn
AI
$ 0.02127
-0.47%
+5.83%
-3.93%
$ 27.72M
$ 3.06M
11
BNKR
BNKR
BNKR
$ 0.0002302
-2.71%
-5.74%
-26.45%
$ 22.81M
$ 248.65M
12
Aixbt
Aixbt
AIXBT
$ 0.01794
+0.50%
+1.87%
-10.28%
$ 17.96M
$ 3.57M
13
CertiK
CertiK
CTK
$ 0.10769
+0.20%
+3.69%
-6.74%
$ 17.27M
$ 531.47K
14
IQ
IQ
IQ
$ 0.00062
-0.06%
+0.78%
-5.89%
$ 16.34M
$ 86.35M
15
Zentry
Zentry
ZENT
$ 0.001736
-0.12%
+0.58%
-4.73%
$ 13.88M
$ 31.79M
16
Atlético de Madrid
Atlético de Madrid
ATM
$ 1.5094
-0.74%
-6.01%
-1.17%
$ 12.70M
$ 40.20K
17
Griffain.com
Griffain.com
GRIFFAIN
$ 0.01264
-0.64%
+1.16%
+10.24%
$ 12.61M
$ 5.40M
18
HeyElsa
HeyElsa
ELSA
$ 0.04704
+0.28%
+0.26%
-18.29%
$ 12.01M
$ 1.80M
19
INFINIT
INFINIT
IN
$ 0.03217
+0.03%
+4.77%
-3.81%
$ 11.15M
$ 1.81M
20
Prompt
Prompt
PROMPT
$ 0.02291
+0.53%
+4.42%
-0.61%
$ 10.61M
$ 3.61M
21
IX Swap
IX Swap
IXS
$ 0.0555
+0.36%
+2.59%
-13.42%
$ 9.99M
$ 1.02M
22
heyAura
heyAura
ADX
$ 0.0618
+0.33%
+0.65%
-7.77%
$ 9.13M
$ 63.29K
23
Newton Protocol
Newton Protocol
NEWT
$ 0.03756
+0.70%
+1.05%
-5.96%
$ 9.07M
$ 1.60M
24
AITECH Cloud Network
AITECH Cloud Network
ACN
$ 0.004972
+0.16%
+1.67%
-5.23%
$ 8.89M
$ 53.23M
25
RSS3
RSS3
RSS3
$ 0.00454659
0.00%
+0.01%
-1.94%
$ 6.91M
$ 66.92K
26
ORO
ORO
SN15
$ 4.48
+0.22%
+0.02%
+3.70%
$ 6.43M
$ 328.49K
27
Supra
Supra
SUPRA
$ 0.000187
-0.65%
+5.51%
-7.60%
$ 5.33M
$ 465.98M
28
Leadpoet
Leadpoet
SN71
$ 1.13
+0.89%
-0.00%
+43.82%
$ 5.31M
$ 524.08K
29
Mamo
Mamo
MAMO
$ 0.0087946
+0.37%
-0.00%
-4.19%
$ 5.28M
$ 711.99K
30
Paal AI
Paal AI
PAAL
$ 0.004829
-0.14%
-0.23%
-12.00%
$ 4.82M
$ 11.56M
31
Autonolas
Autonolas
OLAS
$ 0.01904
+0.74%
-1.96%
-27.94%
$ 4.25M
$ 3.32M
32
Hey Anon
Hey Anon
ANON
$ 0.2405
0.00%
-0.04%
-16.02%
$ 3.32M
$ 234.35K
33
Spectre AI
Spectre AI
SPECTRE
$ 0.30399
+0.08%
+0.02%
-2.63%
$ 3.04M
$ 1.60K
34
Spectral
Spectral
SPEC
$ 0.03443717
+0.07%
+0.00%
-21.14%
$ 1.83M
$ 6.03K
35
Zyfai
Zyfai
ZFI
$ 0.00545608
+0.06%
+0.12%
+8.07%
$ 1.27M
$ 12.03K
36
717ai by Virtuals
717ai by Virtuals
WIRE
$ 0.00131597
-0.07%
-0.01%
-0.03%
$ 1.26M
$ 3.85K
37
Cod3x
Cod3x
CDX
$ 0.02146059
+0.03%
+0.17%
+11.66%
$ 1.05M
$ 1.34K
38
Empyreal
Empyreal
EMP
$ 3.36
0.00%
--
-1.18%
$ 1.01M
$ 51.83
39
Kohenoor
Kohenoor
KEN
$ 32.47
0.00%
--
-0.15%
$ 974.15K
$ 43.92
40
wire bot
wire bot
WIRE
$ 0.00089421
+6.17%
-0.13%
+61.73%
$ 894.21K
$ 164.36K
41
Print
Print
PRINT
$ 0.00088318
+0.15%
+0.05%
+13.39%
$ 807.60K
$ 772.67
42
Maiga
Maiga
MAIGA
$ 0.00284368
+0.16%
+0.03%
-20.35%
$ 796.23K
$ 1.28K
43
Bubble Protocol
Bubble Protocol
BPL
$ 0.03285345
-0.90%
+0.16%
+19.69%
$ 657.06K
$ 1.80K
44
Hive Intelligence
Hive Intelligence
HINT
$ 0.0013739
-0.01%
+0.29%
-2.70%
$ 632.28K
$ 49.54M
45
Messy Virgo
Messy Virgo
MESSY
$ 0.00055841
-0.13%
-0.01%
-2.56%
$ 551.10K
$ 733.96
46
Wasabot
Wasabot
BOT
$ 0.00058324
-0.07%
--
-0.90%
$ 540.72K
$ 3.03
47
GT Protocol
GT Protocol
GTAI
$ 0.007662
-4.85%
-1.08%
-6.37%
$ 527.88K
$ 6.78M
48
KLEVA
KLEVA
KLEVA
$ 0.00764461
0.00%
-0.01%
+7.63%
$ 526.87K
$ 1.13
49
Alphakek
Alphakek
AIKEK
$ 0.00206972
+0.07%
+0.05%
-5.23%
$ 491.18K
$ 1.28K
50
Strawberry AI
Strawberry AI
BERRY
$ 0.00461026
+0.08%
+0.00%
+8.72%
$ 461.02K
$ 43.65

سوالات متداول

توکن‌ های DeFAI چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های DeFAI به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 140 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $2.54B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن DeFAI چیست؟
در میان توکن‌ های دسته DeFAI که در MEXC رصد می‌شوند، توکن HTERM با ثبت تغییر قیمتی 6.80% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن DeFAI در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 140 توکن از دسته DeFAI را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص DeFAI می‌توان به M, VELVET, TIBBIR اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته DeFAI چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های DeFAI در حال حاضر حدود $2.54B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش DeFAI، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.