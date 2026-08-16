قیمت امروز Cyclo cysFLR

قیمت لحظه‌ ای Cyclo cysFLR (CYSFLR) در حال حاضر برابر با $ 0.089089 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی CYSFLR به USD برابر با $ 0.089089 برای هر CYSFLR می‌ باشد.

توکن Cyclo cysFLR در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 28,272 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 317.35K CYSFLR می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، CYSFLR در بازه‌ ای بین $ 0.088858 (حداقل) و $ 0.091239 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.331135 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.085499 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز CYSFLR طی یک ساعت گذشته به میزان -0.33% و در هفت روز اخیر به میزان +2.86% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 14.68 رسیده است.

اطلاعات بازار Cyclo cysFLR (CYSFLR)

ارزش بازار $ 28.27K$ 28.27K $ 28.27K حجم (24 ساعته) $ 14.68$ 14.68 $ 14.68 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 28.27K$ 28.27K $ 28.27K سرمایه در گردش 317.35K 317.35K 317.35K عرضه کل 317,351.476777922 317,351.476777922 317,351.476777922

ارزش بازار فعلی Cyclo cysFLR برابر است با $ 28.27K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 14.68. عرضه در گردش CYSFLR برابر است با 317.35K، و عرضه کل آن 317351.476777922 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 28.27K است.