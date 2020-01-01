خرید ارز دیجیتالبازارهااسپاتفیوچرزSNDKپس اندازمرکز رویدادمرکز جوایز
بیشتر
جشنواره 1,000,000 دلاری TradFi
ثبت نام

برترین توکن‌ های اکوسیستم Flare Network بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش اکوسیستم Flare Network را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0.998843
0.00%
0.00%
-0.01%
$ 4.06B
$ 52.92M
2
Wrapped Flare
Wrapped Flare
WFLR
$ 0.00594533
+0.12%
-0.00%
-2.43%
$ 275.58M
$ 1.37M
3
Firelight Staked XRP
Firelight Staked XRP
STXRP
$ 0.999508
+0.04%
+0.00%
-3.62%
$ 56.76M
$ 13.55K
4
Stargate Bridged USDC
Stargate Bridged USDC
USDC.E
$ 1.001
+0.27%
+0.00%
+0.33%
$ 34.03M
$ 3.04M
5
Hex Trust USD
Hex Trust USD
USDX
$ 0.988679
+0.01%
-0.00%
-0.31%
$ 24.02M
$ 2.62
6
Sceptre Staked FLR
Sceptre Staked FLR
SFLR
$ 0.01109366
+0.17%
-0.00%
-1.78%
$ 14.03M
$ 45.41K
7
Stargate Bridged WETH
Stargate Bridged WETH
WETH
$ 1,881.07
+0.13%
+0.00%
-1.74%
$ 13.81M
$ 113.85K
8
Enosys Loans CDP
Enosys Loans CDP
CDP
$ 0.995513
+0.02%
+0.00%
+0.09%
$ 3.09M
$ 55.60K
9
Stargate Bridged USDT
Stargate Bridged USDT
USDT
$ 1.003
+1.10%
+0.01%
+0.55%
$ 2.48M
$ 429.84K
10
Flare Staked Ether
Flare Staked Ether
FLRETH
$ 1,946.23
+0.01%
+0.01%
-1.64%
$ 1.85M
$ 2.45K
11
SparkDEX Staked FLR
SparkDEX Staked FLR
STFLR
$ 0.00618484
+0.09%
0.00%
-3.25%
$ 1.69M
$ 8.93K
12
SparkDEX
SparkDEX
SPRK
$ 0.00485682
+0.46%
+0.01%
-2.31%
$ 392.73K
$ 1.45K
13
Joule
Joule
JOULE
$ 0.00025334
+0.07%
-0.00%
-1.54%
$ 281.00K
$ 58.37
14
Poodlecoin
Poodlecoin
POODLE
$ 1.291E-9
0.00%
-6.00%
0.00%
$ 108.98K
--
15
BUGO
BUGO
BUGO
$ 7.135E-5
+0.10%
+2.10%
-9.61%
$ 71.35K
--
16
Enosys USDT
Enosys USDT
EUSDT
$ 0.965234
0.00%
-0.00%
-1.99%
$ 41.15K
$ 8.91
17
Cyclo cyWETH
Cyclo cyWETH
CYWETH
$ 0.315398
0.00%
--
-0.02%
$ 33.12K
$ 1.16
18
Cyclo cysFLR
Cyclo cysFLR
CYSFLR
$ 0.089365
+0.10%
-0.00%
+3.27%
$ 28.36K
$ 20.67
19
FlareFox
FlareFox
FLX
$ 1.25E-6
0.00%
-4.70%
-5.30%
$ 23.74K
--
20
Phili Inu
Phili Inu
PHIL
$ 1.3269E-11
+0.11%
+10.00%
-24.57%
$ 13.27K
--

سوالات متداول

توکن‌ های اکوسیستم Flare Network چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های اکوسیستم Flare Network به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 20 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $4.49B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن اکوسیستم Flare Network چیست؟
در میان توکن‌ های دسته اکوسیستم Flare Network که در MEXC رصد می‌شوند، توکن PHIL با ثبت تغییر قیمتی 10.00% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن اکوسیستم Flare Network در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 20 توکن از دسته اکوسیستم Flare Network را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص اکوسیستم Flare Network می‌توان به USDT0, WFLR, STXRP اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته اکوسیستم Flare Network چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های اکوسیستم Flare Network در حال حاضر حدود $4.49B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش اکوسیستم Flare Network، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.