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برترین توکن‌ های ذخیره‌سازی بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش ذخیره‌سازی را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Filecoin
Filecoin
FIL
$ 0.6865
+0.06%
+1.43%
-2.09%
$ 543.31M
$ 1.52M
2
BitTorrent
BitTorrent
BTT
$ 0.0000002578
-0.04%
-0.23%
-2.12%
$ 254.85M
$ 222.07B
3
Arweave
Arweave
AR
$ 1.791
0.00%
+3.29%
+0.28%
$ 117.65M
$ 40.51K
4
Holo Token
Holo Token
HOT
$ 0.0003312
+1.52%
+3.79%
-1.42%
$ 58.83M
$ 202.44M
5
Walrus
Walrus
WAL
$ 0.02424
-0.82%
+17.66%
-3.95%
$ 58.44M
$ 13.68M
6
Siacoin
Siacoin
SC
$ 0.0004605
0.00%
-0.86%
-9.19%
$ 25.78M
$ 119.49M
7
Ocean Protocol
Ocean Protocol
OCEAN
$ 0.093842
-1.25%
-0.00%
-1.54%
$ 22.61M
$ 109.76K
8
STORJ
STORJ
STORJ
$ 0.04298
-0.37%
-0.46%
-3.08%
$ 18.32M
$ 1.52M
9
Autonomi
Autonomi
AUTONOMI
$ 0.04036
-0.10%
-4.75%
-0.79%
$ 13.50M
$ 2.07M
10
Iagon
Iagon
IAG
$ 0.02008848
-0.09%
-0.02%
-8.93%
$ 9.62M
$ 24.25K
11
RSS3
RSS3
RSS3
$ 0.00452394
-0.19%
0.00%
-1.78%
$ 6.88M
$ 67.04K
12
Shadow Token
Shadow Token
SHDW
$ 0.01552991
0.00%
-0.02%
+0.32%
$ 2.63M
$ 10.55K
13
Alephim
Alephim
ALEPH
$ 0.009336
-0.01%
+0.30%
-6.21%
$ 2.31M
$ 5.64M
14
swarm
swarm
BZZ
$ 0.03968
+0.08%
+0.10%
+8.69%
$ 2.08M
$ 1.38M
15
Cere Network
Cere Network
CERE
$ 0.00020193
-0.16%
-0.00%
-0.15%
$ 1.81M
$ 596.06
16
Pipe Network
Pipe Network
PIPE
$ 0.01698902
+0.02%
+0.13%
+40.54%
$ 1.70M
$ 85.72K
17
ScPrime
ScPrime
SCP
$ 0.0219343
0.00%
+0.03%
+8.52%
$ 1.24M
$ 2.17K
18
OORT
OORT
OORT
$ 0.0015188
+0.03%
+0.41%
+15.11%
$ 1.21M
$ 39.44M
19
Xandeum
Xandeum
XAND
$ 0.00032953
0.00%
--
+16.53%
$ 1.03M
$ 36.06
20
WeSendit
WeSendit
WSI
$ 0.00045181
-0.11%
+0.00%
+6.75%
$ 382.80K
$ 1.46K
21
Crust Network
Crust Network
CRU
$ 0.00964456
0.00%
-0.01%
-6.73%
$ 257.68K
$ 9.53K
22
Zus
Zus
ZCN
$ 0.00129784
+0.19%
+0.02%
-3.44%
$ 201.07K
$ 4.93
23
Stratos
Stratos
STOS
$ 0.00452199
0.00%
+0.04%
+3.12%
$ 175.46K
$ 196.61
24
Big Data Protocol
Big Data Protocol
BDP
$ 0.00259961
-0.02%
-0.00%
-0.15%
$ 137.41K
$ 11.31
25
Coldstack
Coldstack
CLS
$ 0.004988
0.00%
+0.38%
-0.48%
$ 117.29K
$ 1.41M
26
Jackal Protocol
Jackal Protocol
JKL
$ 0.00042545
-0.54%
+0.03%
-6.07%
$ 56.12K
$ 30.18
27
Archivas
Archivas
RCHV
$ 2.155E-5
-0.09%
+0.20%
+11.08%
$ 21.55K
--
28
Verida Token
Verida Token
VDA
$ 4.975E-5
0.00%
-1.30%
0.00%
$ 17.52K
--
29
Obscra
Obscra
OBX
$ 1.316E-5
+0.15%
-3.50%
+1.94%
$ 12.23K
--
30
CAMELL
CAMELL
CAMT
$ 1.089E-5
0.00%
-83.70%
0.00%
$ 10.89K
--
31
ProximaX
ProximaX
XPX
$ 0.00009902
-0.49%
-0.37%
-5.10%
--
$ 547.53M
32
StorX Network
StorX Network
SRX
$ 0.05139
+0.02%
-0.31%
+0.08%
--
$ 130.88K
33
Real World Services
Real World Services
RWS
$ 0.00792
-0.13%
+0.77%
-5.39%
--
$ 1.31M
34
CESS Network
CESS Network
CESS
$ 0.001482
-0.80%
+0.88%
+1.36%
--
$ 49.48M
35
Impossible Cloud Net
Impossible Cloud Net
ICNT
$ 0.13001
+0.46%
-4.84%
-4.51%
--
$ 532.35K

سوالات متداول

توکن‌ های ذخیره‌سازی چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های ذخیره‌سازی به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 35 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $1.15B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن ذخیره‌سازی چیست؟
در میان توکن‌ های دسته ذخیره‌سازی که در MEXC رصد می‌شوند، توکن WAL با ثبت تغییر قیمتی 17.66% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن ذخیره‌سازی در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 35 توکن از دسته ذخیره‌سازی را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص ذخیره‌سازی می‌توان به FIL, BTT, AR اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته ذخیره‌سازی چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های ذخیره‌سازی در حال حاضر حدود $1.15B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش ذخیره‌سازی، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.