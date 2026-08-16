قیمت امروز Stratos

قیمت لحظه‌ ای Stratos (STOS) در حال حاضر برابر با $ 0.00448522 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.22% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی STOS به USD برابر با $ 0.00448522 برای هر STOS می‌ باشد.

توکن Stratos در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 174,031 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 38.80M STOS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، STOS در بازه‌ ای بین $ 0.00438393 (حداقل) و $ 0.00452648 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 5.18 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00101432 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز STOS طی یک ساعت گذشته به میزان -0.11% و در هفت روز اخیر به میزان +3.41% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 249.69 رسیده است.

اطلاعات بازار Stratos (STOS)

ارزش بازار $ 174.03K$ 174.03K $ 174.03K حجم (24 ساعته) $ 249.69$ 249.69 $ 249.69 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 448.52K$ 448.52K $ 448.52K سرمایه در گردش 38.80M 38.80M 38.80M عرضه کل 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

ارزش بازار فعلی Stratos برابر است با $ 174.03K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 249.69. عرضه در گردش STOS برابر است با 38.80M، و عرضه کل آن 100000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 448.52K است.