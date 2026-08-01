قیمت امروز Archivas

قیمت لحظه‌ ای Archivas (RCHV) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.16% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی RCHV به USD برابر با $ 0 برای هر RCHV می‌ باشد.

توکن Archivas در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 21,552 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B RCHV می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، RCHV در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00376413 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز RCHV طی یک ساعت گذشته به میزان -0.01% و در هفت روز اخیر به میزان +10.60% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Archivas (RCHV)

ارزش بازار $ 21.55K$ 21.55K $ 21.55K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 21.55K$ 21.55K $ 21.55K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Archivas برابر است با $ 21.55K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش RCHV برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 21.55K است.