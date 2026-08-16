قیمت امروز Crust Network

قیمت لحظه‌ ای Crust Network (CRU) در حال حاضر برابر با $ 0.00964514 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.66% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی CRU به USD برابر با $ 0.00964514 برای هر CRU می‌ باشد.

توکن Crust Network در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 257,676 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 26.72M CRU می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، CRU در بازه‌ ای بین $ 0.0096445 (حداقل) و $ 0.00974943 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 179.24 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00769792 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز CRU طی یک ساعت گذشته به میزان +0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -6.75% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 9.49K رسیده است.

اطلاعات بازار Crust Network (CRU)

ارزش بازار $ 257.68K$ 257.68K $ 257.68K حجم (24 ساعته) $ 9.49K$ 9.49K $ 9.49K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 337.82K$ 337.82K $ 337.82K سرمایه در گردش 26.72M 26.72M 26.72M عرضه کل 35,025,067.0 35,025,067.0 35,025,067.0

ارزش بازار فعلی Crust Network برابر است با $ 257.68K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 9.49K. عرضه در گردش CRU برابر است با 26.72M، و عرضه کل آن 35025067.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 337.82K است.