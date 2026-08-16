قیمت امروز Cere Network

قیمت لحظه‌ ای Cere Network (CERE) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.20% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی CERE به USD برابر با $ 0 برای هر CERE می‌ باشد.

توکن Cere Network در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1,808,671 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 6.64B CERE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، CERE در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.47126 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز CERE طی یک ساعت گذشته به میزان +0.01% و در هفت روز اخیر به میزان +2.11% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 595.94 رسیده است.

اطلاعات بازار Cere Network (CERE)

ارزش بازار $ 1.81M$ 1.81M $ 1.81M حجم (24 ساعته) $ 595.94$ 595.94 $ 595.94 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 2.02M$ 2.02M $ 2.02M سرمایه در گردش 6.64B 6.64B 6.64B عرضه کل 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Cere Network برابر است با $ 1.81M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 595.94. عرضه در گردش CERE برابر است با 6.64B، و عرضه کل آن 10000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 2.02M است.