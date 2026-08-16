قیمت امروز WeSendit

قیمت لحظه‌ ای WeSendit (WSI) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.08% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی WSI به USD برابر با $ 0 برای هر WSI می‌ باشد.

توکن WeSendit در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 382,703 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 847.51M WSI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، WSI در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.312782 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز WSI طی یک ساعت گذشته به میزان -0.08% و در هفت روز اخیر به میزان +5.70% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.09K رسیده است.

اطلاعات بازار WeSendit (WSI)

ارزش بازار $ 382.70K$ 382.70K $ 382.70K حجم (24 ساعته) $ 1.09K$ 1.09K $ 1.09K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 671.93K$ 671.93K $ 671.93K سرمایه در گردش 847.51M 847.51M 847.51M عرضه کل 1,488,000,000.0 1,488,000,000.0 1,488,000,000.0

ارزش بازار فعلی WeSendit برابر است با $ 382.70K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.09K. عرضه در گردش WSI برابر است با 847.51M، و عرضه کل آن 1488000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 671.93K است.