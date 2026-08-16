قیمت امروز Pipe Network

قیمت لحظه‌ ای Pipe Network (PIPE) در حال حاضر برابر با $ 0.01694944 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 10.23% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PIPE به USD برابر با $ 0.01694944 برای هر PIPE می‌ باشد.

توکن Pipe Network در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1,694,792 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 100.00M PIPE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PIPE در بازه‌ ای بین $ 0.01455793 (حداقل) و $ 0.01799901 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.282006 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00902284 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PIPE طی یک ساعت گذشته به میزان -0.29% و در هفت روز اخیر به میزان +54.24% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 93.63K رسیده است.

اطلاعات بازار Pipe Network (PIPE)

ارزش بازار $ 1.69M$ 1.69M $ 1.69M حجم (24 ساعته) $ 93.63K$ 93.63K $ 93.63K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 16.95M$ 16.95M $ 16.95M سرمایه در گردش 100.00M 100.00M 100.00M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Pipe Network برابر است با $ 1.69M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 93.63K. عرضه در گردش PIPE برابر است با 100.00M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 16.95M است.