قیمت امروز Big Data Protocol

قیمت لحظه‌ ای Big Data Protocol (BDP) در حال حاضر برابر با $ 0.00259734 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.15% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BDP به USD برابر با $ 0.00259734 برای هر BDP می‌ باشد.

توکن Big Data Protocol در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 137,286 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 24.16M BDP می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BDP در بازه‌ ای بین $ 0.00260073 (حداقل) و $ 0.002617 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 14.93 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00249437 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BDP طی یک ساعت گذشته به میزان -0.61% و در هفت روز اخیر به میزان -0.83% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 4.20 رسیده است.

اطلاعات بازار Big Data Protocol (BDP)

ارزش بازار $ 137.29K$ 137.29K $ 137.29K حجم (24 ساعته) $ 4.20$ 4.20 $ 4.20 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 168.62K$ 168.62K $ 168.62K سرمایه در گردش 24.16M 24.16M 24.16M عرضه کل 64,923,252.85185185 64,923,252.85185185 64,923,252.85185185

ارزش بازار فعلی Big Data Protocol برابر است با $ 137.29K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 4.20. عرضه در گردش BDP برابر است با 24.16M، و عرضه کل آن 64923252.85185185 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 168.62K است.