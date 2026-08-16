قیمت امروز UranoToken

قیمت لحظه‌ ای UranoToken (URANO) در حال حاضر برابر با $ 0.05771 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.58% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی URANO به USD برابر با $ 0.05771 برای هر URANO می‌ باشد.

توکن UranoToken در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 3,057,403 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 52.98M URANO می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، URANO در بازه‌ ای بین $ 0.057622 (حداقل) و $ 0.058739 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.059917 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.05353 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز URANO طی یک ساعت گذشته به میزان +0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -0.83% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 3.85K رسیده است.

اطلاعات بازار UranoToken (URANO)

ارزش بازار $ 3.06M$ 3.06M $ 3.06M حجم (24 ساعته) $ 3.85K$ 3.85K $ 3.85K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 57.71M$ 57.71M $ 57.71M سرمایه در گردش 52.98M 52.98M 52.98M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی UranoToken برابر است با $ 3.06M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 3.85K. عرضه در گردش URANO برابر است با 52.98M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 57.71M است.