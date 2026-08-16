قیمت امروز Charred Treasures

قیمت لحظه‌ ای Charred Treasures (CHARRED) در حال حاضر برابر با $ 0.861522 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی CHARRED به USD برابر با $ 0.861522 برای هر CHARRED می‌ باشد.

توکن Charred Treasures در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1,378,435 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.60M CHARRED می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، CHARRED در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 2.96 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.368929 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز CHARRED طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -4.75% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 268.35 رسیده است.

اطلاعات بازار Charred Treasures (CHARRED)

ارزش بازار $ 1.38M$ 1.38M $ 1.38M حجم (24 ساعته) $ 268.35$ 268.35 $ 268.35 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.38M$ 1.38M $ 1.38M سرمایه در گردش 1.60M 1.60M 1.60M عرضه کل 1,600,000.0 1,600,000.0 1,600,000.0

ارزش بازار فعلی Charred Treasures برابر است با $ 1.38M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 268.35. عرضه در گردش CHARRED برابر است با 1.60M، و عرضه کل آن 1600000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.38M است.