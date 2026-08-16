قیمت امروز tokenforge

قیمت لحظه‌ ای tokenforge (TKFG) در حال حاضر برابر با $ 0.01826464 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.90% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی TKFG به USD برابر با $ 0.01826464 برای هر TKFG می‌ باشد.

توکن tokenforge در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 4,904,041 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 227.12M TKFG می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، TKFG در بازه‌ ای بین $ 0.01737971 (حداقل) و $ 0.01874843 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.188898 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.01175267 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز TKFG طی یک ساعت گذشته به میزان +0.44% و در هفت روز اخیر به میزان -0.34% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 10.26K رسیده است.

اطلاعات بازار tokenforge (TKFG)

ارزش بازار $ 4.90M$ 4.90M $ 4.90M حجم (24 ساعته) $ 10.26K$ 10.26K $ 10.26K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 18.26M$ 18.26M $ 18.26M سرمایه در گردش 227.12M 227.12M 227.12M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی tokenforge برابر است با $ 4.90M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 10.26K. عرضه در گردش TKFG برابر است با 227.12M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 18.26M است.