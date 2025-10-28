قیمت لحظه‌ ای Pareto Staked USP امروز برابر است با 1.045 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت SUSP به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت SUSP را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Pareto Staked USP امروز برابر است با 1.045 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت SUSP به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت SUSP را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

قیمت Pareto Staked USP (SUSP)

قیمت لحظه‌ ای 1 SUSP به USD:

$1.045
$1.045
0.00%1D
نمودار قیمت لحظه ای Pareto Staked USP (SUSP)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:10:52 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Pareto Staked USP (SUSP) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 1.045
$ 1.045
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 1.045
$ 1.045
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 1.045
$ 1.045

$ 1.045
$ 1.045

$ 1.045
$ 1.045

$ 1.012
$ 1.012

--

+0.02%

+0.12%

+0.12%

قیمت لحظه‌ ای Pareto Staked USP (SUSP) برابر است با $1.045. در 24 ساعت گذشته، SUSP در بازه قیمتی حداقل $ 1.045 تا حداکثر $ 1.045 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته SUSP برابر با $ 1.045 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 1.012 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، SUSP در یک ساعت گذشته --، در 24 ساعت گذشته +0.02% و در 7 روز گذشته +0.12% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Pareto Staked USP (SUSP)

$ 6.73M
$ 6.73M

--
----

$ 6.73M
$ 6.73M

6.44M
6.44M

6,439,796.869709117
6,439,796.869709117

ارزش بازار فعلی Pareto Staked USP برابر است با $ 6.73M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش SUSP برابر است با 6.44M، و عرضه کل آن 6439796.869709117 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 6.73M است.

تاریخچه قیمت Pareto Staked USP (SUSP) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Pareto Staked USP به USD به میزان $ +0.00017222 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Pareto Staked USP به USD به میزان $ +0.0064408575 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Pareto Staked USP به USD به میزان $ +0.0138857510 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Pareto Staked USP به USD به میزان $ +0.0221613808926758 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ +0.00017222+0.02%
30 روز$ +0.0064408575+0.62%
60 روز$ +0.0138857510+1.33%
90 روز$ +0.0221613808926758+2.17%

Pareto Staked USPSUSP چیست

Pareto sUSP is the staked savings asset of USP built on Ethereum. Once USP is staked into sUSP, users can earn yield from the interest generated by Credit Vaults. Credit Vaults lend assets to institutional players that perform yield strategies on and off-chain. The interest paid is reflected in a higher sUSP price than the plain USP effectively creating an interest-bearing token. sUSP provides exposure to a broad set of credit lines reducing single-counterparty risk through structured diversification.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Pareto Staked USP (SUSP)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Pareto Staked USP (USD)

ارزش Pareto Staked USP (SUSP) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Pareto Staked USP (SUSP) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Pareto Staked USP را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Pareto Staked USP را بررسی کنید!

SUSP به ارزهای محلی

توکنومیکس Pareto Staked USP (SUSP)

درک، توکنومیکس Pareto Staked USP (SUSP) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده SUSP بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Pareto Staked USP (SUSP)

امروز Pareto Staked USP (SUSP) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای SUSP به واحد USD برابر است با 1.045 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی SUSP نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی SUSP نسبت به USD برابر است با $ 1.045. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Pareto Staked USP چقدر است؟
ارزش بازار SUSP برابر است با $ 6.73M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش SUSP چقدر است؟
عرضه در گردش SUSP برابر است با 6.44M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت SUSP چقدر بوده است؟
SUSP به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 1.045 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت SUSP در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
SUSP به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 1.012 USD رسید.
حجم معاملات SUSP چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای SUSP برابر است با -- USD.
آیا SUSP در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد SUSP در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت SUSP مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:10:52 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Pareto Staked USP (SUSP)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

