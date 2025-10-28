Pareto Staked USPSUSP چیست

Pareto sUSP is the staked savings asset of USP built on Ethereum. Once USP is staked into sUSP, users can earn yield from the interest generated by Credit Vaults. Credit Vaults lend assets to institutional players that perform yield strategies on and off-chain. The interest paid is reflected in a higher sUSP price than the plain USP effectively creating an interest-bearing token. sUSP provides exposure to a broad set of credit lines reducing single-counterparty risk through structured diversification.

منبع Pareto Staked USP (SUSP) وب سایت رسمی

درک، توکنومیکس Pareto Staked USP (SUSP) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده SUSP بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Pareto Staked USP (SUSP) امروز Pareto Staked USP (SUSP) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای SUSP به واحد USD برابر است با 1.045 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی SUSP نسبت به USD چقدر است؟ $ 1.045 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی SUSP نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Pareto Staked USP چقدر است؟ ارزش بازار SUSP برابر است با $ 6.73M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش SUSP چقدر است؟ عرضه در گردش SUSP برابر است با 6.44M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت SUSP چقدر بوده است؟ SUSP به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 1.045 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت SUSP در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ SUSP به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 1.012 USD رسید. حجم معاملات SUSP چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای SUSP برابر است با -- USD . آیا SUSP در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد SUSP در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت SUSP مراجعه کنید.

