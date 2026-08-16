قیمت امروز Elixir

قیمت لحظه‌ ای Elixir (ELX) در حال حاضر برابر با $ 0.00130586 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 26.27% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ELX به USD برابر با $ 0.00130586 برای هر ELX می‌ باشد.

توکن Elixir در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 573,357 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 259.27M ELX می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ELX در بازه‌ ای بین $ 0.00105957 (حداقل) و $ 0.00182319 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.73515 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ELX طی یک ساعت گذشته به میزان -4.47% و در هفت روز اخیر به میزان +17.54% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 50.29K رسیده است.

اطلاعات بازار Elixir (ELX)

ارزش بازار $ 573.36K$ 573.36K $ 573.36K حجم (24 ساعته) $ 50.29K$ 50.29K $ 50.29K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.31M$ 1.31M $ 1.31M سرمایه در گردش 259.27M 259.27M 259.27M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Elixir برابر است با $ 573.36K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 50.29K. عرضه در گردش ELX برابر است با 259.27M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.31M است.