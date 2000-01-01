خرید ارز دیجیتالبازارهااسپاتفیوچرزSNDKپس اندازمرکز رویدادمرکز جوایز
بیشتر
جشنواره 1,000,000 دلاری TradFi
ثبت نام

برترین توکن‌ های آر پی جی بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش آر پی جی را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
FLOKI
FLOKI
FLOKI
$ 0,00002038
0,00%
+0,44%
-4,27%
$ 195,53M
$ 3,17B
2
Illuvium
Illuvium
ILV
$ 2,999
-0,46%
-6,11%
-1,61%
$ 22,00M
$ 20,92K
3
Fusionist
Fusionist
ACE
$ 0,15613
-2,74%
-52,26%
+25,17%
$ 15,69M
$ 7,20M
4
Big Time
Big Time
BIGTIME
$ 0,005127
-0,21%
+2,98%
-6,98%
$ 12,79M
$ 13,13M
5
PepeCoin
PepeCoin
PEPECOIN
$ 0,07078
+0,70%
+1,58%
-10,31%
$ 7,57M
$ 797,67K
6
Aavegotchi
Aavegotchi
GHST
$ 0,04240662
0,00%
-0,00%
-4,19%
$ 2,24M
$ 4,72K
7
World of Dypians
World of Dypians
WOD
$ 0,00391
+0,51%
-1,26%
-5,54%
$ 2,07M
$ 8,90M
8
$ 368,75
+0,30%
+0,24%
+0,87%
$ 2,03M
$ 154,01
9
Freya Protocol
Freya Protocol
FREYA
$ 0,00334895
0,00%
--
-6,02%
$ 1,84M
$ 3,92K
10
Seraph
Seraph
SERAPH
$ 0,00350543
+0,37%
+0,01%
+0,32%
$ 1,12M
$ 170,96K
11
Otherworld
Otherworld
OWN
$ 0,02973391
0,00%
--
-0,03%
$ 1,05M
$ 4,94
12
Guild of Guardians
Guild of Guardians
GOG
$ 0,001123
0,00%
+0,00%
-3,47%
$ 985,11K
$ 1,14K
13
Voxies
Voxies
VOXEL
$ 0,00284431
+1,51%
+0,02%
-6,68%
$ 851,22K
$ 82,13K
14
UFO Gaming
UFO Gaming
UFO
$ 2,7102E-8
+0,10%
+0,40%
-2,40%
$ 698,09K
--
15
XAYA
XAYA
WCHI
$ 0,01147617
-0,05%
+0,02%
-1,07%
$ 668,19K
$ 315,34
16
MetaCene
MetaCene
MAK
$ 0,00100612
-0,10%
-0,00%
-0,03%
$ 651,39K
$ 11,00K
17
DeFi Kingdoms
DeFi Kingdoms
JEWEL
$ 0,00545503
0,00%
-0,02%
-8,68%
$ 614,25K
$ 180,53
18
Warped
Warped
WARPED
$ 6,146E-5
+0,10%
+0,40%
-2,65%
$ 567,77K
--
19
Moon Tropica
Moon Tropica
CAH
$ 0,196298
0,00%
--
-8,90%
$ 550,69K
$ 317,21
20
Matchain
Matchain
MAT
$ 0,03312
-0,12%
-0,27%
-10,23%
$ 541,53K
$ 1,77M
21
RavenQuest
RavenQuest
QUEST
$ 0,00144435
-0,01%
-0,00%
-6,75%
$ 539,65K
$ 1,42K
22
Pirate Nation Token
Pirate Nation Token
PIRATE
$ 0,00070725
-0,94%
-0,03%
-26,33%
$ 507,81K
$ 41,02K
23
QORPO
QORPO
QORPO
$ 0,000741
+0,13%
-1,98%
+4,49%
$ 464,29K
$ 15,41M
24
END
END
END
$ 0,00298736
0,00%
--
-2,27%
$ 388,88K
$ 22,46
25
Moonsama
Moonsama
SAMA
$ 0,00034444
0,00%
--
-1,26%
$ 344,44K
$ 51,67
26
Survivor
Survivor
SURVIVOR
$ 0,03425201
+0,08%
-0,08%
-9,68%
$ 342,50K
$ 4,25
27
Mobox
Mobox
MBOX
$ 0,0005636
-0,02%
+0,25%
-5,54%
$ 311,70K
$ 101,27M
28
Imaginary Ones
Imaginary Ones
BUBBLE
$ 7,563E-5
-0,16%
-1,50%
-7,88%
$ 307,11K
--
29
MagicCraft
MagicCraft
MCRT
$ 6,067E-5
-0,44%
+1,00%
-5,41%
$ 305,66K
--
30
Affyn
Affyn
FYN
$ 0,00060352
-0,01%
-0,01%
-4,84%
$ 276,42K
$ 653,63
31
Revomon
Revomon
REVO
$ 0,00863245
-0,17%
+0,01%
+6,69%
$ 259,23K
$ 968,22
32
Cryowar
Cryowar
CWAR
$ 0,00080508
0,00%
-0,00%
-0,43%
$ 242,48K
$ 176,56
33
MCH Coin
MCH Coin
MCHC
$ 0,00394161
-0,18%
-0,59%
-59,06%
$ 193,01K
$ 31,14
34
Funtico
Funtico
TICO
$ 8,497E-5
0,00%
-2,50%
-16,06%
$ 181,15K
--
35
Decimated
Decimated
DIO
$ 0,0003262
-0,01%
+0,02%
-10,09%
$ 177,21K
$ 528,06
36
Champignons of Arborethia
Champignons of Arborethia
CHAMPZ
$ 0,00015425
-0,03%
-0,00%
-5,09%
$ 154,25K
$ 167,25
37
StarShip
StarShip
STARSHIP
$ 0,00804887
+0,69%
+0,02%
-0,44%
$ 151,33K
$ 36,86
38
Alaska Gold Rush
Alaska Gold Rush
CARAT
$ 0,00016235
-0,01%
-0,04%
-3,87%
$ 144,00K
$ 3,87K
39
Legend of Arcadia
Legend of Arcadia
ARCA
$ 0,00038053
0,00%
--
0,00%
$ 139,66K
$ 731,75
40
Genopets
Genopets
GENE
$ 0,00122726
+0,02%
+0,07%
+14,67%
$ 118,24K
$ 162,15
41
Avarik Saga
Avarik Saga
AVRK
$ 0,00057613
0,00%
--
-0,05%
$ 110,18K
$ 4,15
42
Domi
Domi
DOMI
$ 0,00022171
-0,15%
-0,01%
+0,85%
$ 108,53K
$ 72,81
43
Scotty Beam
Scotty Beam
SCOTTY
$ 0,00014208
0,00%
--
0,00%
$ 106,56K
$ 5,61
44
HDOKI
HDOKI
OKI
$ 2,499E-5
0,00%
+2,10%
+2,08%
$ 98,51K
--
45
FaraLand
FaraLand
FARA
$ 0,00199171
0,00%
--
+2,52%
$ 86,84K
$ 2,78
46
MoonPrime Games
MoonPrime Games
LUNAR
$ 9,286E-5
0,00%
-1,00%
-1,20%
$ 83,15K
--
47
CryptoBlades
CryptoBlades
SKILL
$ 0,075886
0,00%
--
+1,42%
$ 75,89K
$ 1,04
48
GensoKishi Metaverse
GensoKishi Metaverse
MV
$ 0,00018023
0,00%
--
0,00%
$ 70,12K
$ 30,81
49
Gold Fever Native Gold
Gold Fever Native Gold
NGL
$ 0,00096551
0,00%
--
0,00%
$ 68,55K
$ 10,03
50
Sidus
Sidus
SIDUS
$ 3,11E-6
0,00%
+0,80%
-23,40%
$ 58,64K
--

سوالات متداول

توکن‌ های آر پی جی چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های آر پی جی به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 68 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $276.92M می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن آر پی جی چیست؟
در میان توکن‌ های دسته آر پی جی که در MEXC رصد می‌شوند، توکن BIGTIME با ثبت تغییر قیمتی 2.98% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن آر پی جی در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 68 توکن از دسته آر پی جی را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص آر پی جی می‌توان به FLOKI, ILV, ACE اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته آر پی جی چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های آر پی جی در حال حاضر حدود $276.92M برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش آر پی جی، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.