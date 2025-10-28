ENDEND چیست

$END is designed as a digital cryptographic fungible token designed for exclusive use within the Endless Clouds ecosystem. And will be treated as a premium currency across Treeverse, currently available on all major stores. Endless Clouds Foundation is already powering 3 digital collectible collections for the Treeverse ecosystem: Nftrees, Treeverse Plots and Timeless which have done $100M+ in secondary volume.

پیش‌ بینی قیمت END (USD)

ارزش END (END) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از END (END) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت END را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت END را بررسی کنید!

END به ارزهای محلی

توکنومیکس END (END)

درک، توکنومیکس END (END) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده END بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره END (END) امروز END (END) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای END به واحد USD برابر است با 0.00824053 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی END نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00824053 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی END نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار END چقدر است؟ ارزش بازار END برابر است با $ 994.60K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش END چقدر است؟ عرضه در گردش END برابر است با 120.81M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت END چقدر بوده است؟ END به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.087624 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت END در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ END به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00383942 USD رسید. حجم معاملات END چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای END برابر است با -- USD . آیا END در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد END در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت END مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به END (END)