قیمت امروز Seraph

قیمت لحظه‌ ای Seraph (SERAPH) در حال حاضر برابر با $ 0.00347622 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.98% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SERAPH به USD برابر با $ 0.00347622 برای هر SERAPH می‌ باشد.

توکن Seraph در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1,107,312 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 318.54M SERAPH می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SERAPH در بازه‌ ای بین $ 0.00344219 (حداقل) و $ 0.00350896 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.69817 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00331061 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SERAPH طی یک ساعت گذشته به میزان -0.10% و در هفت روز اخیر به میزان -0.73% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 168.49K رسیده است.

اطلاعات بازار Seraph (SERAPH)

ارزش بازار $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M حجم (24 ساعته) $ 168.49K$ 168.49K $ 168.49K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 3.48M$ 3.48M $ 3.48M سرمایه در گردش 318.54M 318.54M 318.54M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Seraph برابر است با $ 1.11M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 168.49K. عرضه در گردش SERAPH برابر است با 318.54M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 3.48M است.