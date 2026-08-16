قیمت امروز Funtico

قیمت لحظه‌ ای Funtico (TICO) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.47% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی TICO به USD برابر با $ 0 برای هر TICO می‌ باشد.

توکن Funtico در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 181,155 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 2.13B TICO می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، TICO در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.03006951 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز TICO طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -14.03% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Funtico (TICO)

ارزش بازار $ 181.16K$ 181.16K $ 181.16K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 849.75K$ 849.75K $ 849.75K سرمایه در گردش 2.13B 2.13B 2.13B عرضه کل 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Funtico برابر است با $ 181.16K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش TICO برابر است با 2.13B، و عرضه کل آن 10000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 849.75K است.