MoonsamaSAMA چیست

Exosama Network is the inevitable next chapter for the ever-growing Moonsama Multiverse Community. It is a versatile metaverse-focused blockchain built to accommodate NFT projects from many fields of life, such as gaming, music, artwork, and fashion. The Network features high-performance EVM capability, and can be bridged to multiple metaverses and ecosystems. Exosama Network is the first enterprise-grade blockchain with a simple but fair NFT-based governance model and a gas token that originates from players' in-game efforts. It is structured to host and accommodate the entire Moonsama metaverse and game economy. SAMA, the gas and utility coin of Exosama Network, may be minted through the migration of Raresama (Poop) tokens, earlier distributed to players in the Moonsama Multiverse proportional to their in-game activity and achievements.

منبع Moonsama (SAMA) وب سایت رسمی

SAMA به ارزهای محلی

توکنومیکس Moonsama (SAMA)

درک، توکنومیکس Moonsama (SAMA) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد.

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Moonsama (SAMA) امروز Moonsama (SAMA) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای SAMA به واحد USD برابر است با 0.00377027 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی SAMA نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00377027 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی SAMA نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Moonsama چقدر است؟ ارزش بازار SAMA برابر است با $ 2.81M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش SAMA چقدر است؟ عرضه در گردش SAMA برابر است با 745.50M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت SAMA چقدر بوده است؟ SAMA به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.072871 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت SAMA در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ SAMA به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00182697 USD رسید. حجم معاملات SAMA چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای SAMA برابر است با -- USD . آیا SAMA در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد SAMA در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت SAMA مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Moonsama (SAMA)