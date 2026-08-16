قیمت امروز MagicCraft

قیمت لحظه‌ ای MagicCraft (MCRT) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.80% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی MCRT به USD برابر با $ 0 برای هر MCRT می‌ باشد.

توکن MagicCraft در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 304,916 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 5.04B MCRT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، MCRT در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.083847 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز MCRT طی یک ساعت گذشته به میزان -0.07% و در هفت روز اخیر به میزان -7.46% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار MagicCraft (MCRT)

ارزش بازار $ 304.92K$ 304.92K $ 304.92K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 435.74K$ 435.74K $ 435.74K سرمایه در گردش 5.04B 5.04B 5.04B عرضه کل 7,199,999,993.0 7,199,999,993.0 7,199,999,993.0

ارزش بازار فعلی MagicCraft برابر است با $ 304.92K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش MCRT برابر است با 5.04B، و عرضه کل آن 7199999993.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 435.74K است.