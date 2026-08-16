قیمت امروز Survivor

قیمت لحظه‌ ای Survivor (SURVIVOR) در حال حاضر برابر با $ 0.0338724 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 10.17% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SURVIVOR به USD برابر با $ 0.0338724 برای هر SURVIVOR می‌ باشد.

توکن Survivor در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 338,709 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 10.00M SURVIVOR می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SURVIVOR در بازه‌ ای بین $ 0.03364697 (حداقل) و $ 0.03793648 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.393793 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SURVIVOR طی یک ساعت گذشته به میزان +0.35% و در هفت روز اخیر به میزان -15.42% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.59 رسیده است.

اطلاعات بازار Survivor (SURVIVOR)

ارزش بازار $ 338.71K$ 338.71K $ 338.71K حجم (24 ساعته) $ 1.59$ 1.59 $ 1.59 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 338.71K$ 338.71K $ 338.71K سرمایه در گردش 10.00M 10.00M 10.00M عرضه کل 9,999,545.0 9,999,545.0 9,999,545.0

ارزش بازار فعلی Survivor برابر است با $ 338.71K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.59. عرضه در گردش SURVIVOR برابر است با 10.00M، و عرضه کل آن 9999545.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 338.71K است.