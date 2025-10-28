CryowarCWAR چیست

Cryowar is a Solana based, NFT, PvPvP, fast-paced gaming arena meta-verse which is built on the Unreal Engine. PvPvP game built on both mobile and PC (rapidly growing economies). It introduced the best practices of the blockchain world of DAO voting, NFTs, and decentralized finance and Play-To-Earn. Cryowar has been in development for three years. Play-to-Earn, Deflationary Mechanisms, High-Octane Gameplay, Solana and DAO Governance are just some of the functionalities we will start with but our long term vision it to expand further and make Cryowar the Champions League of Crypto where players using different blockchain network and NFTs to fight together. Cryowar is a Solana based, NFT, PvPvP, fast-paced gaming arena meta-verse which is built on the Unreal Engine. PvPvP game built on both mobile and PC (rapidly growing economies). It introduced the best practices of the blockchain world of DAO voting, NFTs, and decentralized finance and Play-To-Earn. Cryowar has been in development for three years. Play-to-Earn, Deflationary Mechanisms, High-Octane Gameplay, Solana and DAO Governance are just some of the functionalities we will start with but our long term vision it to expand further and make Cryowar the Champions League of Crypto where players using different blockchain network and NFTs to fight together.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Cryowar (CWAR) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Cryowar (USD)

ارزش Cryowar (CWAR) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Cryowar (CWAR) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Cryowar را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Cryowar را بررسی کنید!

CWAR به ارزهای محلی

توکنومیکس Cryowar (CWAR)

درک، توکنومیکس Cryowar (CWAR) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده CWAR بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Cryowar (CWAR) امروز Cryowar (CWAR) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای CWAR به واحد USD برابر است با 0.00145423 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی CWAR نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00145423 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی CWAR نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Cryowar چقدر است؟ ارزش بازار CWAR برابر است با $ 438.24K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش CWAR چقدر است؟ عرضه در گردش CWAR برابر است با 301.36M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت CWAR چقدر بوده است؟ CWAR به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 6.29 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت CWAR در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ CWAR به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات CWAR چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای CWAR برابر است با -- USD . آیا CWAR در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد CWAR در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت CWAR مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Cryowar (CWAR)