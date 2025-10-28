قیمت لحظه‌ ای Cryowar امروز برابر است با 0.00145423 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت CWAR به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت CWAR را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Cryowar امروز برابر است با 0.00145423 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت CWAR به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت CWAR را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو Cryowar

قیمت Cryowar (CWAR)

قیمت لحظه‌ ای 1 CWAR به USD:

$0.00145423
$0.00145423
+5.30%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای Cryowar (CWAR)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:36:11 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Cryowar (CWAR) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.00135933
$ 0.00135933
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.00148984
$ 0.00148984
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.00135933
$ 0.00135933

$ 0.00148984
$ 0.00148984

$ 6.29
$ 6.29

$ 0
$ 0

+6.81%

+5.36%

+5.43%

+5.43%

قیمت لحظه‌ ای Cryowar (CWAR) برابر است با $0.00145423. در 24 ساعت گذشته، CWAR در بازه قیمتی حداقل $ 0.00135933 تا حداکثر $ 0.00148984 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته CWAR برابر با $ 6.29 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، CWAR در یک ساعت گذشته +6.81%، در 24 ساعت گذشته +5.36% و در 7 روز گذشته +5.43% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Cryowar (CWAR)

$ 438.24K
$ 438.24K

--
--

$ 1.45M
$ 1.45M

301.36M
301.36M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Cryowar برابر است با $ 438.24K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش CWAR برابر است با 301.36M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.45M است.

تاریخچه قیمت Cryowar (CWAR) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Cryowar به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Cryowar به USD به میزان $ -0.0004956039 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Cryowar به USD به میزان $ +0.0008566964 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Cryowar به USD به میزان $ +0.0005230859581516717 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0+5.36%
30 روز$ -0.0004956039-34.08%
60 روز$ +0.0008566964+58.91%
90 روز$ +0.0005230859581516717+56.18%

CryowarCWAR چیست

Cryowar is a Solana based, NFT, PvPvP, fast-paced gaming arena meta-verse which is built on the Unreal Engine. PvPvP game built on both mobile and PC (rapidly growing economies). It introduced the best practices of the blockchain world of DAO voting, NFTs, and decentralized finance and Play-To-Earn. Cryowar has been in development for three years. Play-to-Earn, Deflationary Mechanisms, High-Octane Gameplay, Solana and DAO Governance are just some of the functionalities we will start with but our long term vision it to expand further and make Cryowar the Champions League of Crypto where players using different blockchain network and NFTs to fight together.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Cryowar (CWAR)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Cryowar (USD)

ارزش Cryowar (CWAR) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Cryowar (CWAR) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Cryowar را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Cryowar را بررسی کنید!

CWAR به ارزهای محلی

توکنومیکس Cryowar (CWAR)

درک، توکنومیکس Cryowar (CWAR) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده CWAR بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Cryowar (CWAR)

امروز Cryowar (CWAR) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای CWAR به واحد USD برابر است با 0.00145423 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی CWAR نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی CWAR نسبت به USD برابر است با $ 0.00145423. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Cryowar چقدر است؟
ارزش بازار CWAR برابر است با $ 438.24K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش CWAR چقدر است؟
عرضه در گردش CWAR برابر است با 301.36M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت CWAR چقدر بوده است؟
CWAR به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 6.29 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت CWAR در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
CWAR به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید.
حجم معاملات CWAR چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای CWAR برابر است با -- USD.
آیا CWAR در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد CWAR در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت CWAR مراجعه کنید.
به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Cryowar (CWAR)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

$113,908.43

$4,101.50

$0.05485

$201.40

$4.1485

$4,101.50

$113,908.43

$201.40

$2.6303

$1,140.38

$0.00000

$0.000

$0.00000

$0.00000

$0.001093

$0.0000000000000001334

$0.1603

$0.0000000000205

$0.04408

$0.03697

