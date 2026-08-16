قیمت امروز Scotty Beam

قیمت لحظه‌ ای Scotty Beam (SCOTTY) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SCOTTY به USD برابر با $ 0 برای هر SCOTTY می‌ باشد.

توکن Scotty Beam در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 106,558 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 490.81M SCOTTY می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SCOTTY در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.057971 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SCOTTY طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 5.61 رسیده است.

اطلاعات بازار Scotty Beam (SCOTTY)

ارزش بازار $ 106.56K$ 106.56K $ 106.56K حجم (24 ساعته) $ 5.61$ 5.61 $ 5.61 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 106.56K$ 106.56K $ 106.56K سرمایه در گردش 490.81M 490.81M 490.81M عرضه کل 750,000,000.0 750,000,000.0 750,000,000.0

ارزش بازار فعلی Scotty Beam برابر است با $ 106.56K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 5.61. عرضه در گردش SCOTTY برابر است با 490.81M، و عرضه کل آن 750000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 106.56K است.