قیمت امروز Gold Fever Native Gold

قیمت لحظه‌ ای Gold Fever Native Gold (NGL) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی NGL به USD برابر با $ 0 برای هر NGL می‌ باشد.

توکن Gold Fever Native Gold در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 68,545 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 40.99M NGL می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، NGL در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 9.96 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز NGL طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 10.03 رسیده است.

اطلاعات بازار Gold Fever Native Gold (NGL)

ارزش بازار $ 68.55K$ 68.55K $ 68.55K حجم (24 ساعته) $ 10.03$ 10.03 $ 10.03 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 193.10K$ 193.10K $ 193.10K سرمایه در گردش 40.99M 40.99M 40.99M عرضه کل 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

ارزش بازار فعلی Gold Fever Native Gold برابر است با $ 68.55K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 10.03. عرضه در گردش NGL برابر است با 40.99M، و عرضه کل آن 200000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 193.10K است.