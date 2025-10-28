قیمت لحظه‌ ای Legend of Arcadia امروز برابر است با 0.01177951 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت ARCA به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت ARCA را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Legend of Arcadia امروز برابر است با 0.01177951 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت ARCA به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت ARCA را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

قیمت Legend of Arcadia (ARCA)

قیمت لحظه‌ ای 1 ARCA به USD:

$0.01177951
0.00%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای Legend of Arcadia (ARCA)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:06:28 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Legend of Arcadia (ARCA) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.01163374
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.01182179
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.01163374
$ 0.01182179
$ 0.089965
$ 0.0104858
-0.17%

+0.09%

+0.54%

+0.54%

قیمت لحظه‌ ای Legend of Arcadia (ARCA) برابر است با $0.01177951. در 24 ساعت گذشته، ARCA در بازه قیمتی حداقل $ 0.01163374 تا حداکثر $ 0.01182179 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته ARCA برابر با $ 0.089965 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.0104858 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، ARCA در یک ساعت گذشته -0.17%، در 24 ساعت گذشته +0.09% و در 7 روز گذشته +0.54% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Legend of Arcadia (ARCA)

$ 3.28M
--
$ 11.82M
277.33M
1,000,000,000.0
ارزش بازار فعلی Legend of Arcadia برابر است با $ 3.28M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش ARCA برابر است با 277.33M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 11.82M است.

تاریخچه قیمت Legend of Arcadia (ARCA) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Legend of Arcadia به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Legend of Arcadia به USD به میزان $ -0.0009163799 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Legend of Arcadia به USD به میزان $ -0.0011564934 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Legend of Arcadia به USD به میزان $ -0.00399132475847333 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0+0.09%
30 روز$ -0.0009163799-7.77%
60 روز$ -0.0011564934-9.81%
90 روز$ -0.00399132475847333-25.30%

Legend of ArcadiaARCA چیست

Legend of Arcadia (LOA) is a card-based RPG game built on a vast story universe inspired by Kingdom Hearts. LOA is built with the latest technology for the modern gamer, powered by blockchain. Players can enjoy the game for free, on the go on a mobile device, and socialize in real time with gamers from across the globe through immersive pvp game modes and trading highly composable NFTs.

The world of Arcadia revolves around a fictional continent inhabited by small, toy-like humanoid creatures called Toy Heroes. The objective of the game is to collect and cultivate various types of Toy Heroes (totaling 8 classes and 6 factions) and earn rewards through gameplay.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت Legend of Arcadia (USD)

ارزش Legend of Arcadia (ARCA) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Legend of Arcadia (ARCA) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Legend of Arcadia را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Legend of Arcadia را بررسی کنید!

ARCA به ارزهای محلی

توکنومیکس Legend of Arcadia (ARCA)

درک، توکنومیکس Legend of Arcadia (ARCA) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده ARCA بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Legend of Arcadia (ARCA)

امروز Legend of Arcadia (ARCA) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای ARCA به واحد USD برابر است با 0.01177951 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی ARCA نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی ARCA نسبت به USD برابر است با $ 0.01177951. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Legend of Arcadia چقدر است؟
ارزش بازار ARCA برابر است با $ 3.28M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش ARCA چقدر است؟
عرضه در گردش ARCA برابر است با 277.33M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت ARCA چقدر بوده است؟
ARCA به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.089965 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت ARCA در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
ARCA به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.0104858 USD رسید.
حجم معاملات ARCA چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای ARCA برابر است با -- USD.
آیا ARCA در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد ARCA در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت ARCA مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:06:28 (UTC+8)

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

