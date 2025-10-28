Legend of ArcadiaARCA چیست

Legend of Arcadia (LOA) is a card-based RPG game built on a vast story universe inspired by Kingdom Hearts. LOA is built with the latest technology for the modern gamer, powered by blockchain. Players can enjoy the game for free, on the go on a mobile device, and socialize in real time with gamers from across the globe through immersive pvp game modes and trading highly composable NFTs. The world of Arcadia revolves around a fictional continent inhabited by small, toy-like humanoid creatures called Toy Heroes. The objective of the game is to collect and cultivate various types of Toy Heroes (totaling 8 classes and 6 factions) and earn rewards through gameplay.

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Legend of Arcadia (ARCA) امروز Legend of Arcadia (ARCA) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای ARCA به واحد USD برابر است با 0.01177951 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی ARCA نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.01177951 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی ARCA نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Legend of Arcadia چقدر است؟ ارزش بازار ARCA برابر است با $ 3.28M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش ARCA چقدر است؟ عرضه در گردش ARCA برابر است با 277.33M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت ARCA چقدر بوده است؟ ARCA به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.089965 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت ARCA در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ ARCA به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.0104858 USD رسید. حجم معاملات ARCA چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای ARCA برابر است با -- USD . آیا ARCA در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد ARCA در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت ARCA مراجعه کنید.

