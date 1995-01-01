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برترین توکن‌ های اکوسیستم Plasma بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش اکوسیستم Plasma را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.586
-0.21%
+6.23%
+16.58%
$ 6.28B
$ 93.42K
2
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0009
+0.01%
0.00%
+0.02%
$ 4.49B
$ 219.84K
3
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0.998889
0.00%
0.00%
-0.03%
$ 4.06B
$ 53.25M
4
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,068.96
+0.21%
+1.23%
-2.46%
$ 3.38B
$ 0.09
5
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.41B
$ 3.97M
6
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,023.64
-0.03%
+0.00%
-1.50%
$ 864.04M
$ 21.32K
7
GHO
GHO
GHO
$ 0.998276
-0.02%
0.00%
+0.04%
$ 697.80M
$ 815.66K
8
syrupUSDT
syrupUSDT
SYRUPUSDT
$ 1.14
0.00%
+0.00%
0.00%
$ 430.03M
$ 130.77K
9
Staked USDai
Staked USDai
SUSDAI
$ 1.1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 354.57M
$ 387.52K
10
USDai
USDai
USDAI
$ 0.999301
0.00%
0.00%
0.00%
$ 174.09M
$ 3.53M
11
Tether Gold Tokens
Tether Gold Tokens
XAUT0
$ 4,357.11
+0.12%
-0.00%
+0.65%
$ 118.63M
$ 8.87M
12
Instadapp
Instadapp
FLUID
$ 1.1725
0.00%
+4.63%
-4.48%
$ 92.27M
$ 213.40
13
Staked Yuzu USD
Staked Yuzu USD
SYZUSD
$ 1.046
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 60.23M
$ 3.69K
14
Yuzu USD
Yuzu USD
YZUSD
$ 0.999256
0.00%
0.00%
+0.05%
$ 50.90M
$ 3.14K
15
XUSD
XUSD
XUSD
$ 1.0009
-0.01%
-0.01%
-0.01%
$ 44.60M
$ 50.99K
16
Wrapped Aave Plasma USDT0
Wrapped Aave Plasma USDT0
WAPLAUSDT0
$ 1.031
0.00%
0.00%
0.00%
$ 40.68M
$ 387.88
17
Midas mHYPER
Midas mHYPER
MHYPER
$ 1.12
0.00%
0.00%
0.00%
$ 38.42M
--
18
Wrapped XPL
Wrapped XPL
WXPL
$ 0.076172
+0.08%
-0.00%
-0.48%
$ 36.09M
$ 939.94K
19
Metronome Synth ETH
Metronome Synth ETH
MSETH
$ 1,343.52
-0.05%
+0.00%
+1.76%
$ 34.62M
$ 75.44K
20
Metronome Synth USD
Metronome Synth USD
MSUSD
$ 0.705563
-0.01%
0.00%
+2.30%
$ 29.59M
$ 95.91K
21
Euler Finance
Euler Finance
EUL
$ 1.1581
-0.36%
-3.68%
-1.01%
$ 27.77M
$ 60.61K
22
Infinex
Infinex
INX
$ 0.008397
+0.49%
+1.95%
-0.60%
$ 16.80M
$ 12.17M
23
Stargate Bridged WETH
Stargate Bridged WETH
WETH
$ 1,881.32
+0.05%
+0.00%
-1.00%
$ 13.81M
$ 126.92K
24
BiLira
BiLira
TRYB
$ 0.02026601
0.00%
--
-0.09%
$ 5.85M
$ 12.78
25
Yuzu Protection Pool
Yuzu Protection Pool
YZPP
$ 1.17
0.00%
0.00%
0.00%
$ 4.51M
$ 29.97K
26
Chateau USD
Chateau USD
CHUSD
$ 0.999474
0.00%
--
0.00%
$ 1.23M
$ 999.68
27
Resolv wstUSR
Resolv wstUSR
WSTUSR
$ 0.290641
0.00%
--
0.00%
$ 535.24K
$ 46.45
28
Trillions
Trillions
TRILLIONS
$ 0.00039815
-0.27%
+0.06%
+0.48%
$ 398.15K
$ 10.51K
29
Resolv Liquidity Provider Token
Resolv Liquidity Provider Token
RLP
$ 0.148881
0.00%
0.00%
-1.77%
$ 240.53K
$ 0.20
30
Nest Basis Vault
Nest Basis Vault
NBASIS
$ 1.068
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 186.49K
--
31
Plazzy the dog
Plazzy the dog
PLAZZY
$ 1.854E-5
+0.05%
-0.20%
+12.98%
$ 18.54K
--
32
Lithos
Lithos
LITH
$ 0.00031964
-8.64%
-0.10%
-17.51%
$ 14.93K
$ 210.12

سوالات متداول

توکن‌ های اکوسیستم Plasma چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های اکوسیستم Plasma به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 32 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $22.76B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن اکوسیستم Plasma چیست؟
در میان توکن‌ های دسته اکوسیستم Plasma که در MEXC رصد می‌شوند، توکن LINK با ثبت تغییر قیمتی 6.23% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن اکوسیستم Plasma در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 32 توکن از دسته اکوسیستم Plasma را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص اکوسیستم Plasma می‌توان به LINK, USDE, USDT0 اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته اکوسیستم Plasma چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های اکوسیستم Plasma در حال حاضر حدود $22.76B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش اکوسیستم Plasma، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.