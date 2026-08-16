قیمت امروز Trillions

قیمت لحظه‌ ای Trillions (TRILLIONS) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 6.68% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی TRILLIONS به USD برابر با $ 0 برای هر TRILLIONS می‌ باشد.

توکن Trillions در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 406,175 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B TRILLIONS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، TRILLIONS در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.04492667 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز TRILLIONS طی یک ساعت گذشته به میزان -0.05% و در هفت روز اخیر به میزان +9.19% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 6.88K رسیده است.

اطلاعات بازار Trillions (TRILLIONS)

ارزش بازار $ 406.18K$ 406.18K $ 406.18K حجم (24 ساعته) $ 6.88K$ 6.88K $ 6.88K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 406.18K$ 406.18K $ 406.18K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Trillions برابر است با $ 406.18K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 6.88K. عرضه در گردش TRILLIONS برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 406.18K است.