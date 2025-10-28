Wrapped Aave Plasma USDT0WAPLAUSDT0 چیست

پیش‌ بینی قیمت Wrapped Aave Plasma USDT0 (USD)

ارزش Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Wrapped Aave Plasma USDT0 را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Wrapped Aave Plasma USDT0 را بررسی کنید!

WAPLAUSDT0 به ارزهای محلی

توکنومیکس Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0)

درک، توکنومیکس Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده WAPLAUSDT0 بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0) امروز Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای WAPLAUSDT0 به واحد USD برابر است با 1.002 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی WAPLAUSDT0 نسبت به USD چقدر است؟ $ 1.002 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی WAPLAUSDT0 نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Wrapped Aave Plasma USDT0 چقدر است؟ ارزش بازار WAPLAUSDT0 برابر است با $ 56.76M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش WAPLAUSDT0 چقدر است؟ عرضه در گردش WAPLAUSDT0 برابر است با 56.66M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت WAPLAUSDT0 چقدر بوده است؟ WAPLAUSDT0 به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 1.029 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت WAPLAUSDT0 در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ WAPLAUSDT0 به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.988984 USD رسید. حجم معاملات WAPLAUSDT0 چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای WAPLAUSDT0 برابر است با -- USD . آیا WAPLAUSDT0 در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد WAPLAUSDT0 در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت WAPLAUSDT0 مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0)