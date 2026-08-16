قیمت امروز Yuzu Protection Pool

قیمت لحظه‌ ای Yuzu Protection Pool (YZPP) در حال حاضر برابر با $ 1.17 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی YZPP به USD برابر با $ 1.17 برای هر YZPP می‌ باشد.

توکن Yuzu Protection Pool در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 4,510,459 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 3.85M YZPP می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، YZPP در بازه‌ ای بین $ 1.17 (حداقل) و $ 1.17 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.17 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.917148 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز YZPP طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +0.82% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 29.97K رسیده است.

اطلاعات بازار Yuzu Protection Pool (YZPP)

ارزش بازار $ 4.51M$ 4.51M $ 4.51M حجم (24 ساعته) $ 29.97K$ 29.97K $ 29.97K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 4.51M$ 4.51M $ 4.51M سرمایه در گردش 3.85M 3.85M 3.85M عرضه کل 3,850,795.63059708 3,850,795.63059708 3,850,795.63059708

ارزش بازار فعلی Yuzu Protection Pool برابر است با $ 4.51M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 29.97K. عرضه در گردش YZPP برابر است با 3.85M، و عرضه کل آن 3850795.63059708 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 4.51M است.