Plazzy the dogPLAZZY چیست

Plazzy the dog ($PLAZZY) — the first dog born in the Plasma network. A symbol of loyalty to the blockchain and a fun mascot of decentralization. When Plasma was just launching, the network was empty and quiet. But decentralization cannot tolerate loneliness — and the blocks decided to give birth to the first meme dog. Thus, Plazzy was born: a digital dog created from transactions, gas, and memes. Plazzy the dog ($PLAZZY) — the first dog born in the Plasma network. A symbol of loyalty to the blockchain and a fun mascot of decentralization. When Plasma was just launching, the network was empty and quiet. But decentralization cannot tolerate loneliness — and the blocks decided to give birth to the first meme dog. Thus, Plazzy was born: a digital dog created from transactions, gas, and memes.

پیش‌ بینی قیمت Plazzy the dog (USD)

ارزش Plazzy the dog (PLAZZY) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Plazzy the dog (PLAZZY) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Plazzy the dog را بررسی کنید.

PLAZZY به ارزهای محلی

توکنومیکس Plazzy the dog (PLAZZY)

درک، توکنومیکس Plazzy the dog (PLAZZY) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده PLAZZY بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Plazzy the dog (PLAZZY) امروز Plazzy the dog (PLAZZY) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای PLAZZY به واحد USD برابر است با 0.00064123 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی PLAZZY نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00064123 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی PLAZZY نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Plazzy the dog چقدر است؟ ارزش بازار PLAZZY برابر است با $ 641.23K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش PLAZZY چقدر است؟ عرضه در گردش PLAZZY برابر است با 1.00B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت PLAZZY چقدر بوده است؟ PLAZZY به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00079773 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت PLAZZY در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ PLAZZY به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00021654 USD رسید. حجم معاملات PLAZZY چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای PLAZZY برابر است با -- USD . آیا PLAZZY در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد PLAZZY در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت PLAZZY مراجعه کنید.

