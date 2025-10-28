syrupUSDTSYRUPUSDT چیست

syrupUSDT is a yield-bearing USDT asset, powered by Maple Finance, the largest onchain asset manager with over $4B AUM. The yield is generated from overcollateralized lending to institutional borrowers, allowing Maple to provide consistent high yield and short-term liquidity for users. syrupUSDT is part of Maple's syrupUSD product offering, bolstering over $3B in AUM and being integrated across top DeFi protocols and exchanges.

منبع syrupUSDT (SYRUPUSDT) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت syrupUSDT (USD)

ارزش syrupUSDT (SYRUPUSDT) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از syrupUSDT (SYRUPUSDT) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت syrupUSDT را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت syrupUSDT را بررسی کنید!

SYRUPUSDT به ارزهای محلی

توکنومیکس syrupUSDT (SYRUPUSDT)

درک، توکنومیکس syrupUSDT (SYRUPUSDT) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده SYRUPUSDT بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره syrupUSDT (SYRUPUSDT) امروز syrupUSDT (SYRUPUSDT) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای SYRUPUSDT به واحد USD برابر است با 1.1 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی SYRUPUSDT نسبت به USD چقدر است؟ $ 1.1 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی SYRUPUSDT نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار syrupUSDT چقدر است؟ ارزش بازار SYRUPUSDT برابر است با $ 1.07B USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش SYRUPUSDT چقدر است؟ عرضه در گردش SYRUPUSDT برابر است با 968.72M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت SYRUPUSDT چقدر بوده است؟ SYRUPUSDT به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 1.11 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت SYRUPUSDT در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ SYRUPUSDT به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 1.093 USD رسید. حجم معاملات SYRUPUSDT چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای SYRUPUSDT برابر است با -- USD . آیا SYRUPUSDT در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد SYRUPUSDT در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت SYRUPUSDT مراجعه کنید.

