قیمت امروز Chateau USD

قیمت لحظه‌ ای Chateau USD (CHUSD) در حال حاضر برابر با $ 0.999474 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی CHUSD به USD برابر با $ 0.999474 برای هر CHUSD می‌ باشد.

توکن Chateau USD در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1,230,484 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.23M CHUSD می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، CHUSD در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.045 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.986828 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز CHUSD طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 999.68 رسیده است.

اطلاعات بازار Chateau USD (CHUSD)

ارزش بازار $ 1.23M$ 1.23M $ 1.23M حجم (24 ساعته) $ 999.68$ 999.68 $ 999.68 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.23M$ 1.23M $ 1.23M سرمایه در گردش 1.23M 1.23M 1.23M عرضه کل 1,230,459.136150956 1,230,459.136150956 1,230,459.136150956

ارزش بازار فعلی Chateau USD برابر است با $ 1.23M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 999.68. عرضه در گردش CHUSD برابر است با 1.23M، و عرضه کل آن 1230459.136150956 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.23M است.