USDaiUSDAI چیست

USD.AI is a yield-bearing synthetic dollar backed by loans against AI hardware, compute, and DePIN assets. Targeting 15–25% APR, it functions like a high-yield bond index tied to income-generating infrastructure equipment, paired with additional mechanisms that allow arbitrageurs to bring back USDai back to a peg. USD.AI bridges the gap between amortizing AI hard assets and the financing needed to scale such productive infrastructure. Meanwhile, DePIN projects can achieve >300% growth using debt, driving reinvestment and scalability in their network.

USDAI به ارزهای محلی

توکنومیکس USDai (USDAI)

درک، توکنومیکس USDai (USDAI) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده USDAI بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره USDai (USDAI) امروز USDai (USDAI) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای USDAI به واحد USD برابر است با 1.013 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی USDAI نسبت به USD چقدر است؟ $ 1.013 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی USDAI نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار USDai چقدر است؟ ارزش بازار USDAI برابر است با $ 586.40M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش USDAI چقدر است؟ عرضه در گردش USDAI برابر است با 579.02M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت USDAI چقدر بوده است؟ USDAI به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 1.19 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت USDAI در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ USDAI به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.769779 USD رسید. حجم معاملات USDAI چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای USDAI برابر است با -- USD . آیا USDAI در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد USDAI در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت USDAI مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به USDai (USDAI)